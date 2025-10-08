بورصة الخليج للسلع تعيّن رئيساً تنفيذياً لإدارة النمو ورئيساً لإدارة السلع

أعلنت بورصة الخليج للسلع، البورصة الدولية الأولى في منطقة الشرق الأوسط للعقود الآجلة والسلع، تعيين جيمس مارتن، رئيساً تنفيذياً لإدارة النمو، وكيفن أوريلي، رئيساً لإدارة السلع.

وتمثل هذه الخطوة الاستراتيجية دعماً لمسيرة بورصة الخليج للسلع نحو تحقيق مزيد من النمو والابتكار، وتعزيز مكانتها في أسواق السلع الإقليمية والعالمية.

يتمتع جيمس مارتن، الذي يتنقّل بين دبي ولندن، بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في تعزيز نمو أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، ويعد من أبرز الشخصيات المتخصصة في مجال النمو، حيث قاد عدة مبادراتٍ استراتيجية وتحولية في كل من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن المراكز المالية الدولية ومراكز الاستثمار.

وقبيل انضمامه لبورصة الخليج للسلع، شغل مارتن منصب الرئيس التنفيذي للتطوير والاستثمار في مركز أستانا المالي الدولي (AIFC)، كما شغل عدة مناصب قيادية في ناسداك/ OMX على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

وينضم كيفن أوريلي إلى بورصة الخليج للسلع بخبرة واسعة في أسواق الطاقة والكربون ومختلف أسواق السلع الأخرى.

وخلال مسيرته المهنية، شغل مناصب قيادية في عدد من أبرز المؤسسات المالية العالمية، بما في ذلك مورغان ستانلي وغولدمان ساكس، حيث تولّى إدارة فرق تداول السلع، وتصميم حلول مالية متقدمة، إلى جانب قيادة استراتيجيات استثمارية تركّز على تلبية تطلعات المستثمرين.

وقال رائد السلامي المدير العام لبورصة الخليج للسلع: يسعدنا الترحيب بكلٍ من جيمس وكيفن في فريق عمل بورصة الخليج للسلع.