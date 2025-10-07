تريليون دولار صفقات "أوبن إيه آي" في مجال الحوسبة

وقّعت شركة «أوبن إيه آي» خلال هذا العام اتفاقاتٍ تُقدَّر قيمتها بنحو تريليون دولار للحصول على قدراتٍ حاسوبية لتشغيل نماذجها الذكية، في التزاماتٍ تفوق بكثير حجم إيراداتها وتثير تساؤلاتٍ حول كيفية تمويلها.

وجاء أحدث تلك الصفقات أمس الاثنين مع شركة تصنيع الرقائق «إيه إم دي»، بعد اتفاقاتٍ مماثلة مع «إنفيديا» و«أوراكل» و«كور ويف»، في وقتٍ تسابق فيه «أوبن إيه آي» الزمن لتأمين الطاقة الحاسوبية التي تراها ضرورية لتشغيل خدماتها مثل «تشات جي بي تي».

وستتيح هذه الاتفاقات للشركة الحصول على أكثر من 20 غيغاواط من القدرة الحاسوبية خلال العقد المقبل، وهو ما يعادل تقريباً الطاقة المنتَجة من 20 مفاعلاً نووياً.

وبحسب تقديرات مسؤولي «أوبن إيه آي»، تبلغ تكلفة نشر كل غيغاواط من قدرات الحوسبة المخصَّصة للذكاء الاصطناعي نحو 50 مليار دولار بأسعار اليوم، ما يجعل إجمالي التكلفة يقارب تريليون دولار، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.

وترتبط بهذه الصفقات التزاماتٌ مع بعضٍ من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، التي باتت مصالحها متشابكة مع قدرة «أوبن إيه آي» على تحقيق أرباحٍ تُمكّنها من الوفاء بالتزاماتها المالية المتزايدة.

وقال المحلل في شركة «دي إيه ديفيدسون»، غيل لوريا، إن «أوبن إيه آي ليست في وضعٍ يسمح لها بتقديم مثل هذه الالتزامات»، مضيفاً أنها قد تتكبد خسائر تُقدّر بنحو 10 مليارات دولار هذا العام.

وأشار إلى أن جزءاً من ثقافة «وادي السيليكون» المعروفة بشعار «تظاهرْ حتى تنجح» يتمثل في إقناع الآخرين بوضع مصالحهم على المحك، مضيفاً: «الآن أصبحت شركاتٌ كبرى متورطة بعمق في رهانها على أوبن إيه آي».

وتنفق الشركة مبالغ ضخمة على البنية التحتية والرقائق واستقطاب المواهب، دون أن تمتلك رأس المال الكافي لتمويل خططها الطموحة.

كما تشمل الصفقات ترتيباتٍ دائرية ومعقدة للتمويل بين الشركة –التي تُعدّ أغلى الشركات الناشئة في العالم– وشركائها، في حين لم تُحسم الشروط المالية النهائية في معظم الحالات بعد.

كشفت تقديرات صحيفة «فايننشال تايمز» أنّ صفقات «أوبن إيه آي» مع شركتَي «إنفيديا» و«إيه إم دي» قد تصل قيمتها إلى نحو 500 مليار دولار و300 مليار دولار على التوالي، رغم أن كلّاً منهما تتضمّن حوافز مالية يمكن أن تساعد «أوبن إيه آي» في تمويل مشترياتها من الرقائق.

أما الصفقة مع «أوراكل» فستُكلّف الشركة نحو 300 مليار دولار إضافية، في حين أفصحت شركة مراكز البيانات «كور ويف» عن اتفاقات حوسبة مع «أوبن إيه آي» تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار.