سوريا توقّع مذكرة تفاهم مع شركة فرنسية للاستثمار في مناطق حرة

وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، الجمعة، مذكرة تفاهم مع شركة "سي أم آ سي جي أم" الفرنسية لإنشاء موانئ جافة في منطقتين حرتين في البلاد.

وتسعى سوريا إلى جذب الاستثمارات وتطوير بنيتها التحتية بعد سنوات من النزاع.

وقالت الهيئة في بيان إنها وقّعت "مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة CMA CGM العالمية.. بهدف إنشاء وتشغيل موانئ جافة في كل من المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، والمنطقة الحرة في عدرا بريف دمشق".

وأضافت أن الشركة الفرنسية ستتولى، بموجب الاتفاق: "إدارة وتشغيل الموانئ الجافة وفق أفضل المعايير الدولية"، إضافة إلى "توفير خدمات متكاملة تشمل التخليص الجمركي، التخزين، والنقل المتعدد الوسائط، بما ينعكس إيجابا على البيئة الاستثمارية في سوريا والمنطقة".

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي: "في إطار رؤية الهيئة لتطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز دور المناطق الحرة كمراكز محورية للتجارة الإقليمية".

وتضم سوريا العديد من المناطق الحرة التي يتيح الاستثمار فيها مزايا عدة للمستثمرين الأجانب، بينها الإعفاء الكامل من كافة الضرائب والرسوم، وحرية استخدام اليد العاملة المحلية أو الأجنبية، عدا عن حرية تحويل رأس المال الاجنبي المستثمر.

ومنذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات السورية الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيداً لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عاماً من اندلاع نزاع مدمر.

وتعول السلطات على مفاعيل مواتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية.

ووقعت سوريا مطلع مايو الجاري عقداً لمدة 30 عاماً مع "سي أم آ سي جي أم" لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بقيمة استثمارية تبلغ 230 مليون يورو.



