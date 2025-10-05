البورصات العربية خضراء بدعم تخفيضات الفائدة وقرب نهاية حرب غزة

أغلقت البورصات في الخليج على ارتفاع، الأحد، مدفوعة بتوقعات المستثمرين المتزايدة بشأن تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية. كما تفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع قرب إنهاء الحرب في غزة.

وارتفع المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.3 في المئة، مع ارتفاع سهمي مصرف الراجحي 0.5 في المئة، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) 5.7 في المئة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر 0.5 في المئة، بفضل صعود بواحد في المئة لسهم بنك قطر الوطني.

وارتفعت بورصة البحرين 0.8 في المئة، إلى 1968 نقطة.

وزادت البورصة في سلطنة عمان 0.6 في المئة، إلى 5211 نقطة.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر بورصة الكويت، ليستقر عند 9319 نقطة، بارتفاعه هامشياً بنسبة 0.04 في المئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على ارتفاع 0.8 في المئة، مدعوماً بمكاسب سهم البنك التجاري الدولي، الذي قفز 1.7 في المئة.