390 مليار دولار سوق تجارة التجزئة الخليجي بحلول 2028





يشهد قطاع التجزئة في دول التعاون تحولاً جذرياً، حيث أصبح الآن محفزاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والنمو المرتكز على المستهلك، بعد أن كان يهيمن عليه النموذج التقليدي.

وسلط تقرير جديد صادر عن «لوجيك للاستشارات»، بعنوان «ثورة التجزئة: عرض تفاصيل تحول دول الخليج خلال 5 سنوات»، الضوء على كيفية توسع القطاع بسرعة، متوقعاً أن يتجاوز 390 مليار دولار بحلول 2028، مدفوعاً بالابتكار الرقمي وتغير سلوك المستهلكين والمبادرات الحكومية الاستراتيجية.

ولم يعد قطاع التجزئة مجرد مساحة للتعاملات التجارية في المنطقة، بل أصبح حجر الزاوية في خطط التنمية الوطنية، ومحفزاً للاستثمار الخاص، وداعماً لقطاعات موازية مثل الخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة.

ويبرز التقرير تطور توقعات المستهلكين في دول الخليج، حيث أصبحوا أكثر دراية بالتكنولوجيا، وحرصاً على الوقت، وتركيزاً على التجربة مع استخدام 87% من المستهلكين في المنطقة لكل من القنوات عبر الإنترنت والتقليدية لإجراء عمليات الشراء.

ينقسم قطاع التجزئة في دول الخليج إلى القطاع الغذائي وغير الغذائي، حيث يُظهر كل منهما مسارات نمو قوية ومميزة، حيث من المتوقع أن ينمو قطاع تجارة الغذاء من 127.2 مليار دولار في 2023 إلى 162 مليار دولار بحلول 2028 في الوقت نفسه، يشهد قطاع التجزئة (بدون الغذاء) - بما في ذلك السلع الفاخرة والإلكترونيات والأزياء - نمواً أسرع، بمعدل نمو سنوي مركب 6.2%، متوقعاً أن يصل إلى 243.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

لا تزال الإمارات والسعودية في صدارة المنطقة، حيث تمثلان أكثر من 75% من إجمالي مبيعات التجزئة - وهي حصة من المتوقع أن تزداد في المستقبل.

ومن المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تجارب التجارة الإلكترونية فائقة التخصص، تظهر ابتكارات جديدة كل يوم بما في ذلك ظهور مفهوم «التجارة السريعة» التي تتيح توصيل المنتجات خلال أقل من 30 دقيقة، مما يلبي احتياجات المستهلكين اليومية.

ويحدد التقرير كيف يتوسع قطاع التجزئة المنظم، مع توقع إضافة ما يقرب من 4 ملايين متر مربع من المساحات التجارية الجديدة بحلول 2028. إلا أن المستقبل يكمن خارج المساحة المادية، حيث أصبحت التجربة التفاعلية، والواقع المعزز هي المعايير الجديدة.

وقال سيف الله ربيع – الشريك التنفيذي، شركة لوجيك للاستثمارات، الإمارات: «لم يعد تجار التجزئة في الخليج يكتفون ببيع المنتجات فحسب، بل يقومون ببناء تجارب وأنظمة متكاملة، والنجاح في المرحلة القادمة سيكون لمن ينجح في الدمج الأمثل بين الواقع الرقمي والمادي».