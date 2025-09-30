الاقتصاد الأردني ينمو 2.8% في الربع الثاني

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بارتفاع بلغت نسبته 0.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 2.4%، وفقاً للتقديرات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وشمل النمو مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تصدّر قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ 8.6%، فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً نسبته 5%. كما أظهرت البيانات نمواً في قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9%، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4%، إضافة إلى بروز مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات.

وسجلت أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 18.3%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.2%، ثم منتجو الخدمات الحكومية بنسبة 12.6%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 9.5%، وأخيراً قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9%.

وتزامن النمو مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% في يوليو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ونما الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام ليبلغ 5.3 مليارات دولار. كما ارتفع عدد السياح بنسبة 14.9%، فيما سجلت الاحتياطيات الأجنبية مستوى مريحاً يقترب من 23 مليار دولار، وذلك بالتوازي مع استقرار معدلات التضخم وتراجع معدلات البطالة.

وعلى صعيد الاستثمار، ارتفع حجم الاستثمارات المتدفقة بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام، كما تحسنت مؤشرات بورصة عمّان لتتجاوز حاجز 3000 نقطة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً، في حين ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية فيها ليصل إلى 6 مليارات دولار منذ بداية العام. إضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 17% حتى نهاية يوليو، وزادت مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 19%، وارتفع الطلب على العقار «الشقق» بنسبة 4% خلال الثلث الأول من العام الحالي.