الأعلى في عامين.. الاقتصاد المصري يضاعف نموه إلى 5%

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر استمرار ارتفاع مُعدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الرُبع الرابع من العام المالي 24 / 2025، ليُسجّل نحو 5%، مُقارنة بمُعدّل النمو المُسجّل خلال الرُبع المُناظِر من العام المالي السابق والذي بلغ 2.4%، وهو أعلى مُعدّل نمو ربع سنوي تم تحقيقه منذ ثلاثة أعوام.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن هذا الأداء أسهم في رفع مُعدّل النمو السنوي للعام المالي 24 / 2025 إلى نحو 4.4%، مُقارنة بمُعدّل النمو المُتواضِع الذي تم تسجيله في عام 23 /2024 والذي بلغ نحو 2.4%، مُتجاوزاً بذلك مُعدّل النمو المُستهدف للعام والمُقدّر بنحو 4.2%.

ووفق البيان، جاء النمو خلال الرُبع الرابع والعام المالي 24 / 2025 مدفوعاً بالنمو المُرتفع الذي شهِده عدد من القطاعات الرئيسة، أهمّها قطاع السياحة، وقطاع الصناعات التحويليّة غير البتروليّة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات.

كما جاء هذا التعافي مدعوماً بارتفاع مُؤشّر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8 % خلال الرُبع الرابع من العام المالي 24 / 2025، مُقارنة بمُعدّل النمو الـمُحقّق خلال الرُبع المُناظِر من العام السابق والذي اقتصر على 4.7% فقط على خلفيّة توسّع عدد من الصناعات الرئيسة، مثل المركبات (126%)، والمُستحضرات الصيدلانيّة والدوائيّة (52%)، والملابس الجاهزة (41%).

على جانب الإنفاق، شهد الربع تحسناً ملحوظاً في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج، التي انتقلت من السالب إلى الموجب، ما يشير إلى استعادة تدريجية للزخم الاستثماري.

وأظهرت البيانات تحولاً مهماً في هيكل الاستثمار، حيث تراجعت مساهمة الاستثمارات العامة لتبلغ 43.3 % من إجمالي الاستثمار والمخزون في العام المالي 24 / 2025 بعد أن كانت 51.2% في 2023 / 2024، مقابل صعود حصة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5 % من إجمالي الاستثمار والمخزون، وهو المستوى الأعلى خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

وأوضح البيان أنه في ظل حالة عدم اليقين العالـمية، والتوترات الجيوسياسية التي شهِدتها المنطقة، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع وإن كان بوتيرة أقل بنسبة 5.48 % خلال الرُبع الرابع، و52% خلال العام المالي مُتأثراً بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي انعكست سلباً على حركة التجارة البحريّة وأدّت إلى انخفاض ملـموس في أعداد السفن العابرة وحمولاتها.