العراق يجذب 102 مليار دولار استثمارات.. ويستبعد تعديل سعر الصرف

أعلن وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، أن حجم الاستثمار في العراق خلال عامين وصل إلى 102 مليار دولار، منها 62% استثمارات أجنبية.

وأوضح وزير التجارة، خلال مشاركته، اليوم الأحد، في مؤتمر الاستثمار العراقي، أن معدل استيراد العراق من الخارج يصل سنوياً إلى 85 مليار دولار، من بينها 23 مليار دولار من الإمارات، و16 مليار دولار من تركيا، و18 مليار دولار من الصين، و12 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن العراق سوق واعدة، وهناك فرص كبيرة للاستثمار في البلاد، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

من جهة أخرى قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، إنه لا يوجد أي نقاش بين الحكومة العراقية والبنك المركزي حول تعديل السعر الرسمي لصرف الدولار الحالي في العراق.

وأضاف العلاق، خلال مشاركته في ملتقى العراق للاستثمار، أن «العراق يشهد اليوم أقل معدلات للتضخم بعد السيطرة على حركة النقد ووجود احتياطات مريحة من العملات الأجنبية، يمكن من خلالها السيطرة على سعر الصرف يومياً، وتحقيق توازن بين العرض والطلب بالعملة الأجنبية».

وتابع: «ليس لدينا مشكلة في العرض بسبب وجود الاحتياطات المريحة، ونحن لا نضع قيوداً على التحويل الخارجي بحكم قانون الاستثمار، الذي يتيح للمستثمرين تحويل أموالهم بدون قيود»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ويبلغ معدل سعر الصرف الرسمي للدولار في العراق 1320 ديناراً لكل دولار أمريكي، فيما يبلغ سعره في السوق الموازية 1400 دينار للدولار.

هذا، وأعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، الأحد، أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية خلال شهر أغسطس الماضي تجاوز 3.493 ملايين برميل يومياً، أغلبيتها من موانئ محافظة البصرة.

وذكرت شركة سومو، في بيان صحافي، أن صادرات العراق النفطية للشهر الماضي حققت إيرادات مالية تجاوزت 7.160 مليارات دولار.

ويُرجح أن تقفز صادرات العراق النفطية للشهر الحالي إلى 3.650 ملايين برميل يومياً بعد استئناف عمليات تصدير النفط الخام من حقول كردستان السبت لأول مرة منذ أكثر من عامين.