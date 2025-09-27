بعد توقف 30 شهراً.. استئناف تصدير النفط من حقول كردستان العراق

استؤنف صباح اليوم السبت تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق، حسبما أفاد الإعلام الرسمي العراقي، وذلك بعد توقف استمرّ عامَين ونصف العام بسبب نزاعات قانونية ومشاكل فنية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إنه جرى صباح السبت "استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق" للمرة الأولى مذ أغلقت تركيا خط أنابيب في مارس 2023.

والأربعاء، أعلنت ثماني شركات نفط دولية عاملة في إقليم كردستان العراق، عن اتفاقات مبدئية مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط.

وأوضح البيان أن الإطار المتفق عليه، بمجرد توقيعه وتطبيقه، سيسمح باستئناف الصادرات "في الأيام المقبلة".

وقال مصدر مطلع لرويترز إن شركتي دي.إن.أو النرويجية وشريكتها جينيل إنرجي لم توقعا الاتفاق بعد، بينما وقعت جميع الشركات الأخرى بالفعل.

توقف تصدير نفط إقليم كردستان منذ مارس 2023، بعد أن قضت محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية في باريس بأن تدفع تركيا تعويضاً لصالح العراق بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب السماح بتصدير نفط إقليم كردستان "بشكل غير قانوني" بدون موافقة بغداد.

ويمثل هذا الاتفاق في حال إتمامه انفراجة تسمح بتدفق 230 ألف برميل من النفط الخام يوميا عبر خط الأنابيب العراقي التركي.