سوريا توقع عقود استثمار بقطاع السياحة بقيمة 1.5 مليار دولار

قال وزير السياحة السوري مازن الصالحاني لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن دمشق وقعت عقود استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم السياحة في البلاد.

أوضح الوزير الصالحاني أن العقود شملت استثمار فندق "البوابات السبع" "الشيراتون سابقاً" من قبل شركة "لوبارك كونكورد"، مشيراً إلى أن إطلاق المشروع سيتم مساء الخميس خلال احتفالية رسمية تتضمن الكشف عن التصاميم الداخلية والخارجية للفندق.

وبيّن الوزير أن المشاريع السياحية الموقعة ستعتمد على الحرف اليدوية والصناعات التقليدية السورية، بمشاركة شيوخ الكار، لتكون جزءاً من الهوية الثقافية لهذه المنشآت، مضيفاً: إن الميزانية التقديرية لإعادة تأهيل الفندق تتراوح بين 60 و65 مليون دولار.

وأشار الصالحاني إلى أن إجمالي الاستثمارات السياحية التي تم توقيعها، سواء عبر عقود مباشرة أو مذكرات تفاهم، يبلغ نحو 1.5 مليار دولار، وتشمل تطوير منشآت سياحية قائمة، وإنشاء فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية، إضافة إلى مشاريع لتأهيل المناطق التاريخية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة السياحة لتنشيط القطاع السياحي، ورفده بمشاريع نوعية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.