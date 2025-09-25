سبيس 42 و«داينامك ماب بلاتفورم» يزودان نظام «سوبر كروز» ببيانات جيومكانية عالية الدقة في الإمارات

وقعت سبيس 42، الشركة الإماراتية في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس، اتفاقية تعاون طويلة الأمد «داينامك ماب بلاتفورم أمريكا الشمالية»، وهي شركة في الولايات المتحدة الأمريكية تابعة لـ «داينامك ماب بلاتفورم»، ومقرها اليابان، لتزويد نظام المساعدة المتقدمة للسائق «سوبر كروز» من «جنرال موتورز» ببيانات جيومكانية وخرائط عالية الدقة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتم توقيع الاتفاق خلال «مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة»، حيث ستزود سبيس 42 «داينامك ماب بلاتفورم» ببيانات نقاط «ليدار» المحدثة، ليتم معالجتها وتحويلها إلى خرائط عالية الدقة مخصصة لشركة «جنرال موتورز»، بما يشكل محطة محورية في مسيرة تطوير تقنيات القيادة الذاتية وتوسيع تطبيقاتها في دولة الإمارات.

وقال الدكتور فان زهو، نائب الرئيس الأول للتنقل الذاتي في «سبيس 42»: «تؤكد هذه الاتفاقية دور سبيس 42 شريكاً موثوقاً في تقديم الخرائط المتقدمة المدعومة بتقنيات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، وتعكس في الوقت ذاته ركيزتنا الاستراتيجية الثانية والمتمثلة في ريادة خدمات الذكاء الجيومكاني. ومن خلال تسخير بيانات «ليدار» والخرائط لتقديم رؤى قابلة للتطبيق، نمكن تجارب قيادة أكثر أماناً وذكاءً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، ونعزز من القدرات السيادية التي ترسخ ريادة الدولة عالمياً في مجال الأنظمة ذاتية القيادة».

وقال جاك أوبال، رئيس ومدير عام عمليات «جنرال موتورز» في أفريقيا والشرق الأوسط: «سيمثل إطلاق نظام «سوبر كروز» تحولاً نوعياً للسائقين في دولة الإمارات، حيث تعد هذه التقنية المصممة للقيادة دون استخدام اليدين من «جنرال موتورز» تقنية مثبتة، تم تطبيقها على أكثر من 960 ألف كيلومتر من الطرق في أمريكا الشمالية، ويتم تطويرها وتوسيع نطاقها باستمرار مع إضافة قدرات جديدة. ويأتي التعاون بين «داينامك ماب بلاتفورم» وسبيس 42 ليزود عملاءنا بالخرائط عالية الدقة اللازمة لضمان تجربة قيادة سلسة دون استخدام اليدين في سياراتنا، ويمثل عنصراً أساسياً في رؤيتنا لعالم خالٍ من الحوادث، والانبعاثات، والازدحام».

وقال كريس ثيبودو، الرئيس والمدير التنفيذي في «داينامك ماب بلاتفورم» في أمريكا الشمالية:

«يأتي توسعنا العالمي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط تأكيداً على التزامنا بتزويد عملائنا في قطاع السيارات بأفضل الخرائط عالية الدقة في هذا المجال. وتساعد تقنياتنا الشركات المصنعة للمعدات الأصلية على نشر حلول القيادة الذاتية في جميع الأسواق بثقة عالية».

آلية تطوير وتنفيذ الخرائط

ستعتمد "سبيس 42" بيانات نقاط "ليدار" المحدثة وغيرها من تقنيات الخرائط والمسح لجمع البيانات وسيتم معالجتها واعتمادها من قبل "داينامك ماب بلاتفورم" عبر "السحابة السيادية للتنقل" والتي تستضيفها "مايكروسوفت أزور" بما يتوافق مع لوائح دولة الإمارات، والتي تعتمد ضوابط الوصول المبنية على الأدوار وتقنيات التشفير ونقاط النفاذ الخاصة، بما يضمن حماية البيانات وتوافقها للولاية القضائية في دولة الإمارات.

تعزيز قدرات نظام "سوبر كروز"

يوفر هذا التعاون لنظام "سوبر كروز" من "جنرال موتورز" بيانات خرائط دقيقة وموثوقة تقدم المساعدة على القيادة دون استخدام اليدين، مع بقاء العينين على الطريق، في مختلف شبكات الطرق بدولة الإمارات.

• دقة على مستوى المسار: توفر الخرائط المستندة إلى تقنيات "ليدار" معلومات تفصيلية حول علامات المسارات والانحناءات والارتفاعات على الطرق، ما يتيح تحديد المواقع بدقة وتغيير المسارات بسلاسة أكبر.

• تغطية موسعة: تشمل المسوحات الطرق الرئيسية ما يعزز نطاق القيادة الذاتية على طرق الدولة.

• تحسين كشف المخاطر: تعزز البيانات عالية الدقة حول الحواجز واللافتات والبنية التحتية للطرق قدرة النظام على التنبؤ بظروف الطريق والتعامل معها بكفاءة عالية.

• تحديثات مستمرة: تتيح المسوحات الفصلية مواكبة التطويرات والأعمال الإنشائية، ما يضمن بقاء الخرائط محدثة ودقيقة.

• تكامل سلس: تضمن معالجة البيانات عبر "السحابة السيادية للتنقل" وبالصيغ المعتمدة لدى جنرال موتورز اندماجاً سلساً مع نظام "سوبر كروز".

وبفضل هذه التحسينات، تصبح القيادة الذاتية أكثر أماناً وراحة وذكاءً، فيما تضع "سبيس 42" و"جنرال موتورز" معياراً جديداً في تقنيات القيادة الذاتية والتنقل الذكي.