العراق.. اتفاق ثلاثي يعيد الحياة إلى خط "كركوك - جيهان" النفطي بعد 30 شهراً على التوقف

أعلنت ثماني شركات نفط دولية عاملة في إقليم كردستان العراق، عن اتفاقات مبدئية مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط.

وأوضح البيان أن الإطار المتفق عليه، بمجرد توقيعه وتطبيقه، سيسمح باستئناف الصادرات "في الأيام المقبلة".

وقال مصدر مطلع لرويترز إن شركتي دي.إن.أو النرويجية وشريكتها جينيل إنرجي لم توقعا الاتفاق بعد، بينما وقعت جميع الشركات الأخرى بالفعل.

توقف تصدير نفط إقليم كردستان منذ مارس 2023، بعد أن قضت محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية في باريس بأن تدفع تركيا تعويضاً لصالح العراق بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب السماح بتصدير نفط إقليم كردستان "بشكل غير قانوني" بدون موافقة بغداد.

وسيمثل هذا الاتفاق في حال إتمامه انفراجة تسمح بتدفق 230 ألف برميل من النفط الخام يوميا عبر خط الأنابيب العراقي التركي.

وفي السياق، أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان بياناً حول استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، قالت فيه إنها نفذت جميع التزاماتها الخاصة بتصدير النفط، مضيفة أن "شركة أجنبية واحدة فقط لم توقع الاتفاقية ثلاثية الأطراف".

وأوضحت الوزارة أنها أرسلت موافقة الوزارة والشركات في 23 من هذا الشهر في كتاب رسمي إلى وزارة النفط الاتحادية، وهي تنتظر رد وزارة النفط الاتحادية لتوقيع الاتفاقية، حتى تبدأ شركة "سومو" في أسرع وقت بتصدير نفط إقليم كردستان وتنفيذ بنود الاتفاقية.

يأتي ذلك بينما قال المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) إن بغداد وأربيل تقتربان من توقيع اتفاقية لتصدير نفط إقليم كوردستان، وأوضح أن تصدير النفط لن يؤثر على التزام العراق بقرارات منظمة أوبك.