المغرب يبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثانية عند 2.25%

قرر بنك المغرب المركزي إبقاء الفائدة دون تغيير للمرة الثانية عند 2.25%، خلال اجتماع مجلسه، الثلاثاء، في العاصمة الرباط.

وقال البنك المركزي في بيان صحفي حول القرار إن «الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية تظل في مستوى مرتفع»، فعلى المستوى الخارجي أشار إلى تطور السياسة التجارية للولايات المتحدة واستمرار التوترات الجيواقتصادية والنزاعين في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتداعياتهما. وعلى المستوى المحلي، استحضر تداعيات الإجهاد المائي والأوضاع المناخية على الاقتصاد.

كان المغرب خفض الفائدة في مارس الماضي بربع نقطة مئوية إلى 2.25% دعماً لسوق العمل بعدما تباطأت وتيرة التضخم. وفي آخر اجتماع له في يونيو قرر إبقاء السعر دون تغيير.

كانت توقعات السوق أجمعت على سيناريو تثبيت أسعار الفائدة في ظل مؤشرات اقتصادية محلية جيدة مقابل تداعيات خارجية تزيد من حالة عدم اليقين في ظل ظرفية دولية متوترة تتسم بتقلبات أسعار الطاقة، واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أشار بنك المغرب أنه سيستمر في تعزيز تدابير تيسير شروط تمويل الشركات لا سيما الصغيرة جداً، وسيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب.

وأخذ بنك المغرب بعين الاعتبار تطور وضعية سوق العمل في المملكة، حيث أشار إلى أن بيانات الربع الثاني من العام كشفت عن تضاؤل ملحوظ في الوظائف خصوصاً في قطاع الخدمات.

وبلغ معدل البطالة 12.8% في نهاية الربع الثاني، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، التي أشارت إلى أن سوق العمل لا يزال متأثراً من آثار الجفاف، حيث واجهت المملكة سنوات متواصلة من شح الأمطار بشكل أكثر على القطاع الزراعي.

لا يزال مستوى البطالة في البطالة عند أعلى مستوياته مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، حين كان أدنى من 10%. وتصل النسبة عند الشباب بين 15 و24 سنة إلى 35.8%.

توقعات النمو والتضخم

لم يغير بنك المغرب توقعاته للنمو للعامين الحالي والمقبل، حيث أبقى على توقعات نمو الناتج المحلي هذا العام 4.6% من 3.8% العام الماضي، تماشياً مع توقعات الحكومة. على أن يستقر عند 4.4% العام المقبل.

على مستوى التضخم الذي سجل 1.1% كمتوسط في الأشهر الثمانية الأولى من العام، أبقى المركزي أيضاً على توقعاته لنهاية العام عند 1% ليظل شبه مستقر مقارنة بالعام الماضي، قبل أن يتسارع إلى 1.9% العام المقبل، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات يونيو.

انخفضت أسعار المستهلكين في المغرب في أغسطس إلى 0.3% وهي أدنى وتيرة منذ 16 شهراً، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط صدرت الاثنين.