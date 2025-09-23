تغطية طرح أسهم «أليك القابضة» خلال ساعات من الاكتتاب

شهدت سوق دبي المالية إقبالاً كاملاً على جميع الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي لشركة «أليك القابضة»، بقيمة تصل إلى 381 مليون دولار (1.4 مليار درهم). وبحسب بلومبيرغ، فقد شهد الاكتتاب تغطية لأسهم الطرح بأكثر من 5 مرات.

وقد أعلنت شركة أليك القابضة عن النطاق السعري لأسهم الطرح، وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي بسوق دبي المالي.

وقدم تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.35 و1.40 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج، ستتراوح بين 6.75 مليارات درهم (1.84 مليار دولار)، و7 مليارات درهم ( 1.91 مليار دولار).

وتم طرح ما مجموعه 1,000,000,000 (مليار) سهم عادي، تمثل ما نسبته 20% من رأسمال شركة أليك، ليتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.35 مليار درهم (368 مليون دولار) و1.40 مليار درهم (381 مليون دولار)، وتستمر فترة الاكتتاب حتى 30 سبتمبر 2025 لجميع الشرائح، وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر، والذي من المتوقع الإعلان عنه في 1 أكتوبر 2025، على أن يتم إشعار التخصيص النهائي 7 أكتوبر.

ومن المتوقع حالياً إتمام الطرح وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 15 أكتوبر 2025، وذلك رهناً بأحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

الحصص

وتعد كل الأسهم المطروحة للاكتتاب أسهماً قائمة، حيث تقوم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، ببيع 20% من حصتها في الشركة، وبالتالي لن تحصل الشركة على أي عائدات من الطرح. وعقب اكتمال الطرح، ما لم تتم زيادة حجمه سيستمر المساهم البائع في امتلاك حصة بنسبة 80% من أسهم الشركة. وتحتفظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لتقديرها المطلق، وذلك مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

توزيع الأرباح

وبحسب سياسة توزيع الأرباح المعلنة والواردة في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية فمن المتوقع أن تقوم شركة «أليك» بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم، تدفع في أبريل 2026، وأرباح نقدية قدرها 500 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، تسدد على دفعتين؛ الأولى في أكتوبر،2026 والثانية في أبريل 2027. وبناء على الأرباح النقدية المعلنة عن السنة المالية بقيمة 500 مليون درهم فإن النطاق السعري للطرح يعني أن عائد توزيعات الأرباح سيتراوح بين نحو 7.1% في الحد الأعلى ونحو 7.4% في الحد الأدنى من نطاق سعر الطرح. وبعد ذلك تتوقع الشركة اعتماد سياسة لتوزيعات الأرباح على أساس نصف سنوي (في أبريل وأكتوبر من كل عام)، بنسبة توزيع لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المحققة لتلك الفترة المالية، وذلك تبعاً لموافقة مجلس الإدارة، وتوافر الاحتياطات القابلة للتوزيع.

عملية الاكتتاب

وفق ما تم الإعلان عنه سابقاً سيكون الاكتتاب في الطرح العالمي متاحاً لشرائح المكتتبين الثلاث المبينة أدناه:

1. شريحة المكتتبين الأفراد (الشريحة الأولى)، وتمثل 5% من أسهم الطرح، وتستهدف المستثمرين الأفراد والجهات المؤهلة الحاصلة على رقم المستثمر الوطني في سوق دبي المالي («المستثمرون الأفراد»).

2. شريحة المستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية)، وتمثل 94% من أسهم الطرح، مخصصة للمستثمرين المؤهلين خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة S، وذلك بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات، وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع («المستثمرون المحترفون»).

3. الموظفون المؤهلون لدى كل من شركة «أليك» ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (الشريحة الثالثة)، وتمثل 1% من أسهم الطرح، مخصصة للموظفين المؤهلين في كل من شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية («الموظفون المؤهلون»).

هذا وسيتم حجز ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الطرح (تخصم من إجمالي حجم الشريحة الثانية) لصالح جهاز الإمارات للاستثمار وصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، بواقع 5% لكل منهما، وفي حال عدم ممارسة الجهاز أو الصندوق لحقوقهما التفضيلية في الاكتتاب بأسهم الطرح فإن تلك الأسهم ستكون متاحة للاكتتاب من قبل المستثمرين المحترفين الآخرين.

الاستقرار السعري

فيما يتعلق بالطرح قام المساهم البائع بتعيين شركة «إكس كيوب» للعمل مدير الاستقرار السعري، ويجوز لها، بالقدر المسموح به وفقاً للقوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها، القيام بعمليات استقرار سعري على ما يصل إلى 100,000,000 (مائة مليون) سهم («أسهم الاستقرار السعري»)، وذلك بهدف دعم سعر السوق لأسهم الاستقرار السعري عند مستوى أعلى مما قد يسود خلاف ذلك في السوق المفتوح.

البنوك

وقد تم تعيين كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال وجي بي مورغان سيكيوريتيز منسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين، كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري وشركة إي اف جي هيرميس مديري الاكتتاب المشتركين، في حين تم تعيين شركة مويلس آند كومباني المملكة المتحدة – فرع مركز دبي المالي العالمي مستشاراً مالياً مستقلاً.

أما بنك الإمارات دبي الوطني فتم تعيينه كونه بنكاً لتلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك ويو بنوكاً لتلقي الاكتتاب.

الجدول الزمني للطرح:

23 سبتمبر تاريخ بدء فترة الاكتتاب والإعلان عن النطاق السعري

30 سبتمبر تاريخ إغلاق باب الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد، وشريحة المستثمرين المحترفين، وشريحة الموظفين المؤهلين لدى شركة «أليك» ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

1 أكتوبر الإعلان عن سعر الطرح النهائي

7 أكتوبر إشعار التخصيص النهائي

8 أكتوبر بدء عملية رد المبالغ الفائضة

8 أكتوبر انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية

15 أكتوبر التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق دبي المالي