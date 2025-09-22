أسعار الذهب في مصر تتجاوز 5000 جنيه لأول مرة

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية والعالمية خلال تعاملات الاثنين، مدفوعة بتزايد توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه نحو المزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وفقاً لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفعت بنحو 50 جنيهاً مقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل غرام الذهب عيار 21 مستوى 5020 جنيهاً، وهو الأعلى في تاريخه، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأونصة بنحو 42 دولاراً لتسجل 3727 دولاراً.

وأوضح إمبابي، أن غرام الذهب عيار 24 سجل 5737 جنيهاً، وعيار 18 بلغ 4303 جنيهات، بينما وصل غرام الذهب عيار 14 إلى 3347 جنيهاً، وسجل سعر الجنيه الذهب 40160 جنيهاً.

وأشار إلى أن أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفعت بنحو 70 جنيهاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت الأونصة عالمياً بقيمة 42 دولاراً.

وأرجع إمبابي هذا الارتفاع إلى تراجع الدولار الأمريكي وترقب الأسواق لبيانات التضخم المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل، والتي تمثل مؤشراً رئيسياً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية.

وقال إن استمرار التوترات الجيوسياسية عزز من الطلب على الذهب كملاذٍ آمن، ما دفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة.