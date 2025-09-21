81.3 مليار جنيه أرباح بنك مصر في 2024 بنمو 54 %

ارتفع صافي أرباح بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، بنسبة تقارب 54 % خلال عام 2024، ليصل إلى 81.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 52.8 مليار جنيه في عام 2023.

وأظهرت المؤشرات المالية نمو إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة 41 % خلال العام الماضي، ليبلغ 3.6 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 2.5 تريليون جنيه في 2023، متخطياً حاجز 4 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس 2025.

كما سجل رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء نمواً بنسبة 31 %، ليصل إلى 1.19 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 912 مليار جنيه في العام السابق، مدعوماً بزيادة قروض الأفراد بنسبة 18 %، وقروض المؤسسات بنسبة 41 %. وارتفع إجمالي القروض الممنوحة للعملاء إلى 1.3 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025.

في الوقت نفسه، شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 33 %، ليبلغ 2.49 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 1.9 تريليون جنيه في 2023، ليصل إلى نحو 2.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.