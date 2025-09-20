بعد ارتفاعه في البنوك.. سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم السبت، مواصلا آخر ارتفاع سجله عالميا، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مع توقعات بأن وتيرة التيسير النقدي ستكون تدريجية في الفترة المقبلة.

وبحسب بيانات السوق، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3% ليصل إلى 97.662 نقطة، بعد خسائر بلغت 1% خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين. وبقي المؤشر مستقرا تقريبا على مدار الأسبوع.

وقال مارك تشاندلر، كبير محللي السوق في «بانوكبيرن فوركس»: «لقد كان أسبوعا منقسما إلى شطرين، حيث لم تكن توقعات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي متوافقة تماما مع لهجة البيان العام، الذي عكس قلقا بشأن سوق العمل».

وأضاف: «هناك مجال لمزيد من تعافي الدولار في الأيام المقبلة، بعد موجة من ضغوط البيع التي سبقت اجتماع الفيدرالي. إذا كنت مضطرا لبيع الدولار، فستحصل على سعر أفضل قريبا».

على الصعيد العالمي، سجل الجنيه الإسترليني تراجعا يوم الجمعة، بعد أن تجاوزت مستويات الاقتراض الحكومية في بريطانيا التوقعات الرسمية، ما أثار المخاوف بشأن قدرة الحكومة على ضبط الموازنة. وانخفض سعر الجنيه بنسبة 0.6% إلى 1.3468 دولار، في أكبر هبوط له خلال يومين منذ أبريل الماضي، رغم بيانات إيجابية لمبيعات التجزئة البريطانية في أغسطس.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك:

البنك الأهلي المصري: الشراء 48.14 جنيها – البيع 48.24 جنيها

بنك مصر: الشراء 48.14 جنيها – البيع 48.24 جنيها

بنك فيصل الإسلامي: الشراء 48.14 جنيها – البيع 48.24 جنيها

المصرف المتحد: الشراء 48.14 جنيها – البيع 48.24 جنيها

مصرف أبوظبي الإسلامي: الشراء 48.14 جنيه – البيع 48.23 جنيه

المصرف العربي الدولي: الشراء 48.14 جنيها – البيع 48.24 جنيها

بنك الإسكندرية: الشراء 48.14 جنيها – البيع 48.24 جنيها

بنك الكويت الوطني: الشراء 48.09 جنيها – البيع 48.19 جنيها

بنك قناة السويس: الشراء 48.14 جنيها – البيع 48.24 جنيها