معدل التضخم الخليجي العام 1.7% بنهاية ديسمبر 2024

ارتفع معدل التضخم العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بنهاية شهر ديسمبر 2024م بما نسبته 1.7% مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، وفق ما أظهرت بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي.

ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي، بشكل رئيس إلى أسعار مجموعة السكن بنسبة 5.9%، ومجموعة السلع والخدمات 2.8% فيما بلغ الارتفاع بمجموعة الثقافة والترفيه 1.8%، وكل من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة التعليم بـ1.2% لكل منهما وبمجموعة المطاعم والفنادق 1.1% ومجموعة الصحة بـ0.1%.

وقابل ذلك انخفاض الأسعار في كلٍ من مجموعة النقل بـ2.7%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بـ1.7%، والتبغ بـ1.1%، ومجموعة الاتصالات بـ0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.2%.

كما جاء معدل التضخم الخليجي العام أقل من معدل التضخم للاتحاد الأوروبي البالغ 2.7%، كما جاء منخفضًا عن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسين لدول المجلس في إجمالي الواردات السلعية، حيث سجلت البرازيل أعلى نسبة تضخم في شهر ديسمبر 2024م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق بنسبة 4.8%، تلتها اليابان بـ3.6%، ثم كل من جمهورية الهند والمملكة المتحدة بـ3.5%، والولايات المتحدة بـ2.9%، وألمانيا بـ2.6%، وكوريا الجنوبية بـ1.9%، وفرنسا وإيطاليا بـ1.3% لكل منهما، والصين بـ0.1%.