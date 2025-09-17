بنوك خليجية تخفض الفائدة بعد قرار الفيدرالي

تحركت البنوك المركزية الخليجية بعد قرار المركزي الأمريكي، حيث خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4% و4.25%، ليُعد بذلك الخفض الأول لمعدلات الاقتراض منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، بعدما أبقت عليه دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية.

وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خفض سعر الفائدة «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 0.25% أو 25 نقطة أساس، من 4.40% إلى 4.15%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 18 سبتمبر.

كما خفض المركزي القطري الفائدة 25 نقطة أساس تماشيا مع قرار الفيدرالي.

وخفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 3.75%.

وخفض مصرف البحرين المركزي سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

كما خفض البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء (الريبو) 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

وخض البنك المركزي السعودي سعر اتفاقيات إعادة الشراء 25 نقطة أساس إلى 4.75%