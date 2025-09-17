Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
أعمال

بنوك خليجية تخفض الفائدة بعد قرار الفيدرالي

undefined's profile picture

البيان

تحركت البنوك المركزية الخليجية بعد قرار المركزي الأمريكي، حيث خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4% و4.25%، ليُعد بذلك الخفض الأول لمعدلات الاقتراض منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، بعدما أبقت عليه دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية.

وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خفض سعر الفائدة «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 0.25% أو 25 نقطة أساس، من 4.40% إلى 4.15%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 18 سبتمبر.

كما خفض المركزي القطري الفائدة 25 نقطة أساس تماشيا مع قرار الفيدرالي.

وخفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 3.75%.

وخفض مصرف البحرين المركزي سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

كما خفض البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء (الريبو) 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

وخض البنك المركزي السعودي سعر اتفاقيات إعادة الشراء 25 نقطة أساس إلى 4.75%