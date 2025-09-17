صندوق النقد العربي يضاعف رأس ماله إلى 10 مليارات دولار

قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فهد التركي، الأربعاء، إن الصندوق ضاعف رأس ماله إلى 10 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرته على دعم الاقتصادات العربية.

وأكد التركي لرويترز أن هذه الزيادة هي الأكبر في تاريخ الصندوق، وأضاف: «تعكس هذه الخطوة التزام الصندوق بتعزيز دوره في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية».

وقبل زيادته كان رأس مال صندوق النقد العربي يبلغ نحو 5 مليارات دولار.

ويتم توزيع رأس مال بين الدول الـ22 الأعضاء في الصندوق، حيث تعتمد قدرة الدول على الاستدانة من الصندوق على حصصها في رأس المال.

يذكر أن صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام 1976، وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977.