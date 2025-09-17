مصر تستهدف مساهمة الذكاء الاصطناعي لـ 7.7% في الناتج المحلي

قالت وزارة الاتصالات المصرية إنه من المستهدف أن تصل نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.7% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن السوق المصرية تضم حالياً 14 مصنعاً للهواتف المحمولة، من المقرر أن تبدأ في التصدير إلى الخارج اعتباراً من نهايات العام الحالي ومطلع العام المقبل.

وأضافت أن إنتاج تلك المصانع بلغ 3.5 ملايين وحدة، في حين تصل التزاماتها إلى 9 ملايين وحدة خلال العام الجاري.

وقال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر: يوجد حالياً 14 مصنعاً للهواتف المحمولة في مصر، والتي من المقرر أن تقوم بالتصدير إلى الخارج بدءاً من نهايات العام الحالي ومطلع العام المقبل، موضحاً أن العام الماضي شهد إنتاج 3.5 ملايين وحدة، بينما تصل التزامات المصانع إلى 9 ملايين وحدة خلال 2025.

وأشار إلى أنه خلال 3 سنوات نمت صادرات التعهيد بنسبة 80% لتصل إلى 4.3 مليارات دولار في 2024، كما ارتفع عدد العاملين في قطاع التعهيد إلى أكثر من 160 ألف متخصص بنسبة نمو 70%، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال في مصر 3 أضعاف، حيث ارتفعت من 64 شركة إلى أكثر من 180 شركة.