65 مليار درهم إيرادات الجمارك في المغرب خلال 8 أشهر

ارتفعت إيرادات الجمارك في المغرب إلى 65 مليار درهم خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، بزيادة 8.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات الخزينة العامة المغربية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العامة، أن هذه الإيرادات، التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على منتجات الطاقة، تتضمن المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 63 مليون درهم.

وأشارت الخزينة العامة إلى أن صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية بلغ 10.8 مليارات درهم، بارتفاع قدره 3.7%، وفق موقع «هسبريس» المغربي.

وسجل صافي إيرادات الجمارك من ضريبة القيمة المضافة على الواردات 40.5 مليار درهم، ليرتفع بنسبة 7.1% خلال أول 8 أشهر من عام 2025.

وبلغ صافي إيرادات الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة 13.6 مليار درهم، بارتفاع قدره 16.1% على أساس سنوي، وذلك بعد حساب تسديدات وتخفيضات واستردادات ضريبية بقيمة 41 مليون درهم.