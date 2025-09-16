الذهب الأكثر تداولاً في مصر ويشق طريقه إلى 5 آلاف جنيه

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها في مصر خلال تعاملات الثلاثاء، ليقترب سعر الغرام عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في مصر، من مستوى 5 آلاف جنيه.

وفي التعاملات الأخيرة ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى مستوى 5680 جنيهاً، كما قفز سعر الغرام عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر إلى نحو 4970 جنيهاً.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 4260 جنيهاً، وسجل سعر الغرام عيار 14 مستوى 3313 جنيهاً، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 39760 جنيهاً.

وقالت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الذهب العالمية سجلت مستوى تاريخياً جديداً عند 3700 دولار للأونصة للمرة الأولى، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، وأوضحت الشعبة أن أسعار الذهب حققت مكاسب تجاوزت 40% منذ بداية العام الحالي، ما انعكس بقوة على السوق المحلية التي شهدت قفزة جديدة لعيار 21 ليسجل أعلى مستوى منذ أبريل 2025.

وأشار رئيس الشعبة، إيهاب واصف، إلى أن ضعف الدولار لعب دوراً رئيسياً في دعم أسعار الذهب، بعدما سجلت العملة الأمريكية أدنى مستوياتها منذ شهرين على التوالي، وقال: «إن العلاقة العكسية بين الذهب والدولار تعزز من ارتفاع المعدن الأصفر، خاصة في ظل ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، حيث إن بيئة الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب الذي لا يدر عائداً مباشراً».

وأشار إلى أن الارتفاع القياسي لم ينتظر صدور قرار الفيدرالي، بل جاء مدفوعاً بمطالبات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس الفيدرالي، جيروم باول، بخفض أكبر لأسعار الفائدة.

وقال إنه في حال أظهر الاحتياطي الفيدرالي انفتاحاً لمزيد من الخفض خلال العامين الحالي والمقبل، فإن الذهب مرشح لمواصلة الصعود لمستويات تاريخية جديدة، أما إذا تبنّى باول لهجة متحفظة فقد يدخل المعدن الأصفر في حركة تصحيحية طبيعية بعد موجة الصعود الأخيرة.

وأكد أن اختراق الذهب المحلي لمستوى 4900 جنيه للغرام عيار 21 أكسبه زخماً قوياً دفعه لتجاوز مستهدف 4950 جنيهاً، بل وتخطيه مع بداية تداولات اليوم، حيث يستهدف الذهب حالياً 5 آلاف جنيه.