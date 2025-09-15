مصر تتعاقد على 6 شحنات زيوت نباتية من دول مطلة على البحر الأسود

قال جهاز مستقبل مصر، مشتري الحبوب الحكومي في البلاد، لرويترز اليوم الاثنين إنه تعاقد على ست شحنات من الزيوت النباتية الخام تتجاوز 74 ألف طن من دول مطلة على البحر الأسود من بينها روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا.

وذكر الجهاز أنه اتفق أيضا مع موردين دوليين على شراء أكثر من 600 ألف طن من القمح، معظمها من دول على البحر الأسود بالإضافة إلى فرنسا، للتسليم في سبتمبر وأكتوبر.

ولم يوضح الجهاز، مواعيد محددة للشحنات ولا تفاصيل عن الموردين أو الأسعار.

ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتستورد الجهات الحكومية في المتوسط نحو خمسة ملايين طن من إجمالي واردات البلاد من القمح التي تتجاوز 12 مليون طن.

ويُستخدم القمح الذي تشتريه الحكومة في إنتاج الخبز المدعوم الذي يتم توفيره لأكثر من ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 108 ملايين نسمة والذين يواجهون صعوبات بالفعل في ظل ارتفاع التضخم وتراجع الأوضاع المعيشية.

ولم تحقق مصر هدفها الرامي لشراء قمح محلي بكميات تتراوح بين أربعة وخمسة ملايين طن في موسم 2024-2025.

وانخفضت واردات مصر من القمح 30 بالمئة إلى 4.9 ملايين طن في النصف الأول من العام، وتشمل هذه الواردات مشتريات الدولة وكذلك مشتريات القطاع الخاص.