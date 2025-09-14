«دراجون أويل» تعزز حضورها بمصر باستثمار 30 مليون دولار في خليج السويس

وقعت شركة «دراجون أويل»، المملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» - التابعة لحكومة دبي، اتفاقية جديدة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، لتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج في منطقة خليج السويس، وتنص الاتفاقية على تنفيذ استثمارات بقيمة تصل إلى ما يقارب 30 مليون دولار، تتضمن برنامجاً لحفر آبار جديدة بحد أدنى بئرين، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة البترول المصرية لزيادة الإنتاج وتكثيف أعمال الاستكشاف.

وقال المهندس عبد الكريم المازمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «دراجون أويل»، إنه تنفيذاً لرؤية مجلس الإدارة، برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، يأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً على التزام «دراجون أويل» بتعزيز حضورها الاستراتيجي في جمهورية مصر العربية العربية، ودعم جهود الشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتطوير موارد الطاقة في منطقة خليج السويس، بما ينسجم مع رؤية الشركة للنمو والاستدامة.

وأوضح أن الاتفاقية تشمل حفر بئرين جديدين في مجال النفط والغاز الطبيعي ضمن منطقة شرق الحمد، ما يعكس توجه الشركة نحو استكشاف موارد إضافية تسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وأكد أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية «دراجون أويل» للتوسع في الأسواق الإقليمية، وتعزيز مكانتها لاعباً رئيسياً في قطاع النفط والغاز، بما يتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات، وعلى وجه الخصوص حكومة دبي، في الاستثمار في مشاريع الطاقة العالمية خصوصاً في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

جرى توقيع الاتفاقية في مقر الهيئة المصرية العامة للبترول بالقاهرة من قبل المهندس صلاح عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس طيب حوير، الرئيس التنفيذي للعمليات في «دراجون أويل»، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، والمهندس عبد الكريم المازمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «دراجون أويل».