بشراكة إماراتية سعودية.. مصر تطلق مشروع "مراسي البحر الأحمر" باستثمارات 18.5 مليار دولار

أعلنت مصر عن إطلاق مشروع "مراسي البحر الأحمر" العملاق، بالشراكة مع شركتي إعمار الإماراتية وسيتي ستارز السعودية، باستثمارات ضخمة تقترب من 18.5 مليار دولار.

المشروع يقام على مساحة تصل إلى 10 ملايين متر مربع على سواحل البحر الأحمر، ليشكل أحد أكبر المشروعات السياحية والتنموية في المنطقة.

ويتضمن المشروع مكونات متعددة تعكس حجمه وأهميته، حيث يشمل أكثر من 1.1 مليون متر مربع من المساحات المائية، إلى جانب 3 مارينات عالمية قادرة على استقبال اليخوت السياحية الفاخرة.

كما يضم أكثر من 4 آلاف غرفة فندقية تلبي احتياجات مختلف فئات الزوار، بالإضافة إلى ما يزيد عن 500 محل تجاري توفر تجربة تسوق متكاملة.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن العائدات المتوقعة من المشروع ستبلغ نحو 200 مليون دولار سنويا، فضلًا عن توفير 150 ألف فرصة عمل خلال مرحلة التنفيذ، وما يقارب 25 ألف وظيفة دائمة بعد اكتماله، ما يعكس أثره المباشر على الاقتصاد المحلي وفرص العمل.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع يمثل نقلة نوعية كبرى للسياحة المصرية، موضحًا أنه سيحول منطقة البحر الأحمر إلى مقصد عالمي على مدار العام، ويعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية.