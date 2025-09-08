المغرب يسجل عجزاً تجارياً مع إسبانيا بقيمة 61.1 مليون يورو

سجل المغرب عجزاً تجارياً مع إسبانيا بقيمة 61.1 مليون يورو خلال شهر يونيو الماضي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المرصد الاقتصادي للتعقيد «OEC».

ويأتي هذا العجز في ظل تراجع قيمة الصادرات الإسبانية نحو المغرب، مقابل تحقيق الصادرات المغربية إلى إسبانيا نمواً ملحوظاً.

وبلغت قيمة واردات المغرب من إسبانيا نحو 892 مليون يورو، بينما سجلت صادراته إليها نحو 831 مليون يورو، وفق موقع «العمق» المغربي.

وعلى صعيد الواردات المغربية من إسبانيا، استمرت بعض المنتجات الصناعية في الهيمنة على القائمة، فقد تصدرت السيارات قائمة المشتريات بقيمة 53.7 مليون يورو، تلتها المنتجات النفطية المكررة بـ49.9 مليون يورو، ثم أسلاك النحاس التي بلغت قيمتها 44.3 مليون يورو.

وتراجع إجمالي قيمة الصادرات الإسبانية بنسبة 9.37% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، وذلك مع تراجع الطلب المغربي على منتجات رئيسة مثل محركات الاشتعال بالشرارة التي انخفضت بنسبة 34.2%، والغاز النفطي الذي شهد هبوطاً حاداً بنسبة 75.1%، والنفط المكرر بنسبة تراجع 57.8%.

في المقابل، ارتفعت الصادرات المغربية إلى السوق الإسبانية بنسبة 5.39% على أساس سنوي، لترتفع من 788 مليون يورو في يونيو 2024 إلى 831 مليون يورو في يونيو الماضي.

وتصدرت المنتجات الصناعية المغربية قائمة الصادرات، حيث بلغت قيمة صادرات الكابلات المعزولة 218 مليون يورو، تلتها الملابس النسائية غير المنسوجة بـ60.6 مليون يورو، والسيارات المصنعة في المغرب بقيمة 54.7 مليون يورو.