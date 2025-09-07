ارتفاعات قياسية لأسعار الذهب في مصر

تشهد أسعار الذهب في مصر موجة صعود قوية، حيث ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.7%، بينما سجلت الأونصة في البورصة العالمية ارتفاعاً بلغ 4%، مدفوعة بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، إضافة إلى توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، فقد ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 بنحو 175 جنيهاً، حيث بدأ تعاملات الأسبوع عند مستوى 4690 جنيهاً، ولامس ذروته عند 4890 جنيهاً، قبل أن يغلق عند 4865 جنيهاً.

وعلى الصعيد العالمي، قفزت الأونصة بمقدار 140 دولاراً، بعدما افتتحت تعاملات الشهر عند 3447 دولاراً، ثم صعدت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 3600 دولار يوم 5 سبتمبر، لتغلق عند 3587 دولاراً.

وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، سعيد إمبابي، إن سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ 5560 جنيهاً، بينما وصل سعر عيار 18 إلى 4170 جنيهاً، وسجل عيار 14 نحو 3244 جنيهاً، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 38920 جنيهاً.

وأضاف إمبابي أن السوق المصرية تشهد موجة إعادة بيع مكثفة من قبل المواطنين، سواء للمشغولات أو السبائك الذهبية، في محاولة للاستفادة من موجة الارتفاعات القياسية وتحقيق أرباح سريعة، ما أدى إلى تراجع السيولة داخل السوق، ودفع تجار الذهب الخام إلى خفض الأسعار بنحو 50 جنيهاً تقريباً، مع توجه هذه الكميات الكبيرة من الذهب المباع إلى التصدير.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تمثل ضغطاً على السوق، إذ أصبح بيع الذهب دون حاجة حقيقية للسيولة خسارة غير مباشرة للمواطنين، مؤكداً أن الاحتفاظ بالذهب يظل الخيار الأمثل في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة وارتفاع معدلات التضخم المستمرة.

وكشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب في مصر شهدت قفزة قوية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع عيار 21 من مستوى 4685 جنيهاً يوم الأحد 31 أغسطس إلى 4865 جنيهاً في تعاملات الأحد 7 سبتمبر، بزيادة قدرها 180 جنيهاً تعادل نحو 3.8% خلال أسبوع واحد فقط.

وأشار رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى أن توقعات المؤسسات المالية الكبرى مثل «جولد مان ساكس» تعزز هذه المكاسب، حيث رجّحت وصول الذهب إلى مستوى 5 آلاف دولار للأونصة إذا استمر الضغط السياسي على الفيدرالي الأمريكي وأُضعفت قدرته على اتخاذ قرارات نقدية مستقلة.

وأضاف إيهاب واصف أن انعكاس هذه الطفرة العالمية على السوق المحلية بدا واضحاً، إذ تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بتحركات الأونصة والدولار عالمياً، ما جعل المعدن الأصفر يحافظ على جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين، سواء في الداخل أو الخارج، وسط حالة من الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.