ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 49.251 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، الأحد، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ارتفع في أغسطس إلى 49.251 مليار دولار، مقابل 49.036 مليار دولار في يوليو.

وبلغت الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري 215 مليون دولار، خلال أغسطس الماضي.

ويمثل هذا الارتفاع استمراراً للاتجاه التصاعدي في أرصدة البلاد من النقد الأجنبي، مدعوماً بزيادة إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً تاريخياً بنسبة 82.7 % على أساس سنوي، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2024/2025، لتبلغ نحو 26.4 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، في قفزة وصفها البنك المركزي المصري بأنها «غير مسبوقة».

وارتفعت صادرات مصر غير النفطية بنسبة 19.1 % خلال أول 7 أشهر من عام 2025، لتسجل 29.1 مليار دولار، مقابل 24.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2024.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الدولي لمصر من سلة من العملات العالمية الرئيسة، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.