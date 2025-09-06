مصر تضع منجم إيقات على خريطة الذهب العالمية





أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، أنه سيتم وضع منجم إيقات للذهب بالصحراء الشرقية قريباً على خريطة إنتاج الذهب العالمية، وذلك بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية وشركة "الثروات والموارد للتعدين"، مشيداً بدور الشركة كمستثمر مصري منذ عام 2016 وما حققته من جهود في تطوير عمليات الاستكشاف والإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور شيرين حلمي، الرئيس التنفيذي للشركة، وفريقها الفني، حيث استعرضوا خطط التوسعات المستقبلية، بما في ذلك إنشاء مصنع لاستخلاص الكربون لمعالجة الصخور الحاملة لخام الذهب، وإنشاء محطتي توليد للطاقة والمياه بالاستفادة من الخبرات الأسترالية المتقدمة.يأتي ذلك في ختام مشاركة مصر الرسمية الأولى في المؤتمر الإفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة "Africa Down Under" بمدينة بيرث الأسترالية، وهو أكبر حدث تعديني إفريقي يُقام خارج القارة.

وتناول الاجتماع وفقا لوسائل إعلام مصرية الخطط الخاصة بتطور الأعمال والتوسعات المستقبلية في منطقة الاستكشاف بامتياز إيقات.

واستعرض مسؤولو الشركة وفريقها الفني، من خلال عرض تقديمي، موقف عدد من المشروعات المستهدفة لوضع المنجم على خريطة إنتاج الذهب وفقًا للمعايير العالمية.

وشملت المشروعات الدراسات الجارية لإنشاء مصنع لاستخلاص الكربون لمعالجة الصخور الحاملة لخام الذهب، إلى جانب خطط إنشاء محطتي توليد للطاقة والمياه، مستفيدين في ذلك من الخبرات الأسترالية المتقدمة في هذا المجال.

ومن جانبه أشاد الوزير بدور الشركة كمستثمر مصري منذ عام 2016، مؤكدًا دعمه الكامل للشركة لتذليل التحديات ووضع منجم إيقات على خريطة إنتاج الذهب العالمية قريبًا، بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وعقد الوزير على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات موسعة مع تسع مؤسسات وشركات أسترالية متخصصة، إضافة إلى مشاركته في جلستين رئيسيتين لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، كما افتتح اجتماع المائدة المستديرة بعنوان "استثمر في مصر" بالتعاون مع شركتي AGA وكابيتال دريلينج، حيث أكد استمرار الحكومة في تهيئة مناخ جاذب عبر إصلاحات تشريعية وتنظيمية تتماشى مع الممارسات العالمية، داعياً الشركات الناشئة والمتوسطة لإبداء آرائها بما يسهم في تطوير القطاع.

وفي إطار توسيع الشراكات، التقى الوزير مع جيف كوارترمين، الرئيس التنفيذي لشركة بيرسيوس للتعدين الأسترالية، حيث تمت مناقشة إمكانية نقل خبرات الشركة في تقنيات الحفر والمعالجة الحديثة إلى مصر، كما وجه الدعوة لزيارة القاهرة لبحث فرص الاستثمار، كذلك بحث مع مسؤولي شركة BDO العالمية سبل التعاون في الدراسات الاقتصادية والخدمات الاستشارية وجذب الاستثمارات، واتُفق على زيارة وفد أسترالي قريباً من ممثلي الشركات الناشئة والمتوسطة.

كما اجتمع الوزير مع المدير العام لشركة جيودريل للحفر التعديني العاملة في مصر، حيث أشاد مسؤولو الشركة بالتطورات السريعة التي يشهدها قطاع التعدين المصري، مؤكدين أن البنية التحتية القوية والمقومات المتوفرة تجعل مصر واحدة من الوجهات الاستثمارية المفضلة لمستثمري التعدين العالميين.