سومو العراقية وأوكيو العمانية توقعان مذكرتي تفاهم لتخزين وتسويق النفط العراقي

قالت شركة النفط العراقية الحكومية (سومو) اليوم السبت إنها وقعت مذكرتي تفاهم مع مجموعة أوكيو العُمانية، إحداهما لتطوير مشروع متكامل لتخزين النفط الخام في رأس مركز بسعة أولية تبلغ 10 ملايين برميل.

وأضافت سومو في بيان أن المذكرة الأولى تتضمن "تطوير مشروع متكامل لتخزين النفط الخام العراقي في رأس مركز بالدقم بسعة أولية تبلغ 10 ملايين برميل قابلة للتوسعة".

وأوضحت أن الثانية "تنص على قيام شركة أوكيو للمتاجرة بتسويق النفط العراقي في الأسواق العالمية بالاستفادة من الخبرات والإمكانات التجارية والإدارية للطرفين".