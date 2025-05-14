703 مليون جنيه أرباح قياسية لـ«بلتون القابضة» في الربع الأول

أعلنت شركة بلتون القابضة عن نتائجها المالية المجمعة عن الربع الأول من العام المالي 2025.

استطاعت شركة بلتون أن تعزز من مكانتها الرائدة ومواصلة أدائها المتميز بعد تسجيل أعلى إيرادات وأرباح قياسية خلال العام الماضي، وذلك بفضل اعتمادها على نموذج عمل مدعوم بعلوم البيانات واستراتيجية نمو أثمرت عن تحقيق إيرادات مجمعة بقيمة 2.8 مليار جنيه، بنمو 2,1 ضعف عن العام السابق. كما ارتفع صافي الربح بمعدل 1,4 ضعف عن العام السابق ليسجل 703 مليون جنيه بنهاية الربع الأول. وبلغ إجمالي المحفظة الائتمانية غير المصرفية للمجموعة 30.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، وهو ارتفاع بمعدل 2.1 ضعف عن العام السابق.

وأوضحت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، "أن النتائج المالية التي حققتها الشركة تعكس نجاح استراتيجية النمو التي تتبناها الإدارة، والتي ترتكز على نموذج عمل قائم على علوم البيانات والإسراع من وتيرة التحول الرقمي، وتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوسع الجغرافي في الأسواق التي تمتلك أسس النمو القوية. كما أشارت خورشيد أن نجاح بلتون في إتمام ثاني عملية لزيادة رأسمالها بقيمة 10.5 مليار جنيه في أبريل 2025 يعكس ثقة المساهمين في استراتيجية الشركة، ويعزز من قدرتها على مواصلة ترسيخ مكانتها الرائدة وتسريع وتيرة النمو، والتوسع الجغرافي في الأسواق المستهدفة.

وقد واصلت منصة الأنشطة المالية غير المصرفية أداءها القوي، حيث سجلت إيرادات التشغيل 2.3 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 2.2 ضعف الربع الأول من العام السابق، وجاء ذلك بفضل إطلاق منتجات جديدة ونمو الحصص السوقية لأنشطة التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، ورأس المال المخاطر، إضافةً إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم إطلاقها العام الماضي.

وحققت منصة بنك الاستثمار إيرادات تشغيل بقيمة 531 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت بمعدل 2.2 ضعف عن العام السابق. وتأتي تلك النتائج بفضل الأداء القوي لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات الذي ارتفعت إيراداته بمعدل 6.7 ضعف عن العام السابق، كما شهدت أنشطة الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول نموًا قويًا، حيث ساهم القطاعان بنسبة 50% في إيرادات التشغيل لمنصة بنك الاستثمار.