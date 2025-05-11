أرباح أرامكو السعودية تتراجع 4.6% في الربع الأول.. وانخفاض التوزيعات

تراجع صافي أرباح شركة أرامكو السعودية بنسبة 4.6% في الربع الأول من 2025، إلى نحو 97.54 مليار ريال (26.01 مليار دولار)، مقابل نحو 102.27 مليار ريال في الربع الأول من 2024.

ويُعزى الانخفاض بشكل أساس إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع تكاليف التشغيل، بحسب إفصاح صادر عن الشركة المُدرجة في تداول السعودية.

جاء ذلك مقابل ارتفاع إيرادات الشركة، التي تُعد أكبر منتج للنفط في العالم، بنسبة تقارب 1% لتصل إلى 405.65 مليار ريال، وهي أدنى من توقعات المحللين البالغة 409.742 مليار ريال.

وسجلت الشركة، ارتفاعاً في أحجام مبيعات الغاز والمنتجات المكررة والكيميائية في الربع الأول من العام الجاري.

ويُعزى الارتفاع في الإيرادات بشكل أساس إلى ارتفاع الكميات المباعة من الغاز والمنتجات المكررة والكيميائية بالإضافة إلى ارتفاع الكميات المتداولة من النفط الخام. وقابل ذلك جزئياً انخفاض في أسعار المنتجات المكررة والكيميائية والنفط الخام مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق.

التوزيعات

وأعلنت شركة أرامكو عن توزيعات أرباح أساسية بقيمة 79.3 مليار ريال عن الربع الأول 2025 بارتفاع 4.2% على أساس سنوي.

كما أعلنت عن توزيعات مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال عن الربع الأول 2025.

وبحسب رويترز فقد أعلنت أرامكو في مارس أنها تتوقع إعلان توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 85.4 مليار دولار في عام 2025، بانخفاض حاد عن توزيعات العام الماضي التي تجاوزت 124 مليار دولار، والتي استندت إلى أرباح عامي 2023 و2024.

وجرى خفض توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، والتي بلغت 43.1 مليار دولار العام الماضي، بنحو 98 بالمئة مع هبوط التدفقات النقدية الحرة.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة 19.2 مليار دولار في الربع الأول، بانخفاض 15.8 بالمئة عن العام الماضي.

وبلغت النفقات الرأسمالية ما يزيد قليلا عن 12.5 مليار دولار في الربع الأول، بزيادة 15.9 بالمئة عن العام الماضي.

تأثير التجارة العالمية

وقال أمين الناصر رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين في بيان «تأثرت أسواق الطاقة العالمية في الربع الأول من عام 2025 بعوامل مرتبطة بتغيرات في مجال التجارة العالمية، مما تسبب في حالة من عدم اليقين الاقتصادي وأثر على أسعار النفط».

وتابع «مثل هذه الفترات تسلط الضوء أيضا على أهمية المرونة والانضباط في التخطيط والتنفيذ الرأسمالي، واستمرار استراتيجيتنا التي تتسم بنظرة بعيدة المدى. وخلال الأوقات التي تشهد تقلبات، يظهر تميز أرامكو السعودية من خلال قوة أدائها المالي، وكذلك توزيعات أرباحها الأساسية المستدامة والمتزايدة».