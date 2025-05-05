الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يطرح رؤيته لتعزيز الشراكة العربية الصينية

شارك الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب، إلى جانب الدورة التاسعة لندوة الاستثمار الصينية - العربية، التي انعقدت في مدينة هاينان الصينية، واختتمت مساء أمس.

وخلال الجلسات النقاشية، أكد الدكتور عبدالله الدرمكي، نائب الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ممثل دولة الإمارات في الاتحاد، فرص التعاون الواسعة بين الصين والعالم العربي في مجالات الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد الذكية، والمنصات الحكومية الرقمية، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تشكل العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا. وأضاف الدرمكي أن التعاون المشترك في هذه المجالات سيؤدي إلى بناء بنية تحتية رقمية مترابطة بين البلدان العربية والصين، ويعزز تقديم الخدمات الذكية عبر الحدود.

وشدد الدكتور الدرمكي في كلمته على ضرورة تكامل الجهود الرقمية بين العالم العربي والصين، مؤكداً أن التحول إلى اقتصاد مبني على البيانات يتطلب التنسيق بين التقنيات والسياسات المختلفة. وأشار إلى أن العالم العربي يشهد توسعاً في استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، مما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع الصين التي تعتبر من الدول الرائدة عالمياً في هذه المجالات، كما أوضح أن التعاون في تطوير حلول رقمية مخصصة للمنطقة العربية سيعزز من فعالية اتخاذ القرارات التنموية، ويحقق أهداف الاستدامة والنمو الاقتصادي.

وفي سياق تعزيز التعاون بين العالم العربي والصين في الاقتصاد الرقمي اجتمع وفد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مع عدد من القيادات الصينية، من بينها حاكم حكومة مقاطعة هاينان ليو شياومينغ، حيث طرح الدكتور الدرمكي فكرة إنشاء «منتدى الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي – الصين»، إضافة إلى اقتراح تأسيس صندوق استثمار صناعي مشترك في مدينة هايكو أو سانيا الصينية. وقد لاقى هذا المقترح استجابة إيجابية من الجانب الصيني، وتم بحث أوجه التكامل بين هذه المبادرة والرؤية الاستراتيجية لميناء هاينان للتجارة الحرة، التي تسعى لتطوير الابتكار المالي البحري، وإنشاء مركز دولي للبيانات.

كما شهدت الفعالية عقد لقاءات مع مجلس الصين لترويج التجارة الدولية، حيث أعرب رئيس المجلس، رين هونغبين، عن تقديره للأهداف الاستراتيجية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في مجال التحول الرقمي. وأكدت نائبة الوزير، وانغ لي، دعم المجلس لأنشطة الاتحاد في الصين، مع اقتراح تقديم دعم لوجستي مباشر، لتوسيع وجود الاتحاد داخل السوق الصيني.