مذكرة تفاهم بين «سيدات الأعمال الأردني الإماراتي» و«العربي للإعلام السياحي»

أعلن مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للإعلام السياحي. تهدف مذكرة التفاهم إلى تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية من خلال دعم رائدات الأعمال، والتنسيق والتعاون لدعم المرأة وتمكينها في الإعلام السياحي، وإطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز دور الإعلام السياحي في التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والمعرفة وتنظيم فعاليات ومؤتمرات وندوات متخصصة، بالإضافة إلى التعاون الإعلامي للترويج للبرامج والمبادرات المشتركة عبر المنصات الإعلامية للطرفين. وتنص مذكرة التفاهم على ضرورة التنسيق بين الجانبين لعقد اجتماعات دورية لبحث مستجدات التعاون المشترك، ويتم عقد اجتماع كل 6 أشهر لمراجعة وتقييم الإنجازات والتحديات المتعلقة بتنفيذ المذكرة.

وقع المذكرة عن مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي سعادة الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، رئيسة المجلس، وعن الاتحاد العربي للإعلام السياحي سعادة الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي، رئيس الاتحاد.

ومنح الاتحاد العربي للإعلام السياحي عضويته لقيادات نسائية بارزة في الإعلام والسياحة، في مبادرة تهدف إلى تشجيع الإبداع والتميز في الإعلام السياحي العربي بمختلف فئاته، على هامش مشاركة الاتحاد في فعاليات سوق السفر العربي 2025 في دبي. وسلم الدكتور سلطان اليحيائي، رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي، عضويات الاتحاد إلى الدكتورة أمل عبدالله الهدابي رئيسة المجلس، وعضوات المجلس فاطمة محمد إسحاق العوضي، وهيام عبيد باوزير، وآمنة مغربي، وورود الردايدة.

وأكدت الدكتورة أمل عبدالله الهدابي أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون بين الطرفين. وأوضحت أن الاتحاد العربي للإعلام السياحي يقوم بجهد كبير في إبراز السياحة العربية وتطوير الإعلام السياحي ودعم مبادرات التنمية المستدامة، مشيرة إلى رغبة الطرفين في تعزيز التعاون بما يحقق الأهداف المشتركة. وأضافت أن منح الاتحاد العربي للإعلام السياحي عضويته إلى 5 من عضوات المجلس يؤكد أهمية دور المرأة العربية في الارتقاء بالإعلام السياحي، وترسيخ مفاهيم التنمية الثقافية المستدامة، ضمن رؤية الاتحاد نحو التوسع في إشراك الكفاءات العربية النسائية في مساراته الإعلامية والمهنية.

وأكد الدكتور سلطان اليحيائي أن الشراكة مع مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي تفتح آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات والمعرفة، وتُسهم في دعم المبادرات النسائية ذات البعد السياحي والثقافي في العالم العربي، بما ينسجم مع أهدافنا في إبراز الوجه الحضاري والسياحي لمجتمعاتنا العربية.

وقال: «نؤمن أن المرأة العربية قادرة على تقديم نموذج ملهم في العمل السياحي المسؤول والمبدع، وسنعمل من خلال هذه المذكرة على توفير المساحات الإعلامية والتدريبية التي تمكّنها من التأثير الإيجابي في قطاع السياحة، ونتقدم بالشكر إلى مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي على روح التعاون والشراكة».

وقال مصطفى عبدالمنعم، الأمين العام للاتحاد العربي للإعلام السياحي: «تمثل مذكرة التفاهم بين الاتحاد العربي للإعلام السياحي ومجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي محطة جديدة في مسيرة التكامل العربي بين الإعلام والتنمية المستدامة، خصوصاً في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في قطاع السياحة. مؤكدا الحرص على تقديم الدعم الإعلامي والمهني اللازم لتحقيق أهداف الشراكة.