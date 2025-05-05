مصر توقّع اتفاقاً مع موانئ أبوظبي لإنشاء منطقة لوجستية وصناعية شرق بورسعيد

أعلن أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، أمس، أن المجموعة وقّعت اتفاقاً مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء منطقة لوجستية وصناعية شرقي مدينة بورسعيد المصرية.

وقال: إن مشروع كيزاد شرق بورسعيد الاقتصادية واللوجستية مشروع صناعي اقتصادي لوجستي يخدم موقع مصر الاستراتيجي.

وأضاف خلال فعاليات توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية: «هذا الموقع الاستراتيجي المهم الذي يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا يمر من خلاله واحد من أهم الممرات البحرية على وجه الكرة الأرضية، وهو ممر قناة السويس، الذي يمر عبره نحو 20 ألف سفينة سنوياً محملة بـ1.3 مليار طن بضائع، ما يمثل 12% من حجم التجارة العالمية».

ويتكون المشروع من أربع مراحل، تبدأ بثلاثة كيلومترات مربعة في المرحلة الأولى، تليها أربعة كيلومترات في المرحلة الثانية، ثم يتم استكمال 13 كيلومتراً مربعاً عبر المرحلتين الثالثة والرابعة.