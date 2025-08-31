الأحمر يصبغ معظم البورصات العربية في آخر جلسات أغسطس

أغلقت معظم أسواق الأسهم العربية على انخفاض، الأحد «آخر جلسات أغسطس»، مع تسجيل المؤشر السعودي تراجعاً للجلسة الخامسة على التوالي.

ولم يشهد مؤشر البحرين أي تغير يذكر، مسجلاً 1929 نقطة، بينما نزل المؤشر العماني 0.7 بالمئة إلى 5030 نقطة، والمؤشر الكويتي 0.1 بالمئة إلى 9088 نقطة.

السعودية

ونزل المؤشر السعودي 0.3 بالمئة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ أكثر من شهرين، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.2 مليارات ريال هي الأدنى منذ مارس 2025.

وتأثر المؤشر السعودي بهبوط سهم سابك للمغذيات الزراعية 5.4 بالمئة، وتراجع سهم مصرف الراجحي بأقل من 1%، وانخفض سهم بترورابغ بأكثر من 5%، وسط تداولات بلغت نحو 5 ملايين سهم، وكانت الشركة قد أعلنت عن توصية بزيادة رأس المال عن طريق طرح خاص على المساهمين المؤسسين بنسبة 31.5%، ثم تخفيض رأس المال عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم العادي.

في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 23.80 ريالاً، وارتفعت أسهم الأهلي السعودي، وبنك الرياض، والعربي الوطني، والبنك الأول، وبي إس إف، بنسب تراوح بين 1 و3%.

بينما أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي، الخميس، تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنك بمقدار 13.3 مليار دولار في يوليو مقارنة بالشهر السابق.

قطر

أنهى مؤشر بورصة قطر الجلسة على تراجع طفيف بواقع 4.46 نقاط، ما يعادل نسبة 0.04%، ليصل إلى مستوى 11222.38 نقطة، وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسهم 34 شركة أخرى، في حين حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

مصر

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.6 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم تقريباً، بما في ذلك سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني المحتكرة للتبغ، الذي انخفض 1.8 بالمئة.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وبلغت قيمة التداول 4.4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.463 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 35148 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 43208 نقاط، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 15796 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3834 نقطة.

الأردن

هذا وارتفعت البورصة الأردنية بدعم شراء في أسهم قيادية، على رأسها سهم البنك العربي وسط سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.29 بالمئة إلى 2974.35 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 7.4 ملايين دينار (10.4 ملايين دولار). وارتفع سهم مناجم الفوسفات 0.1 بالمئة، وسهم مصفاة البترول 0.96 بالمئة، وسهم البنك العربي 0.17 بالمئة، وتراجع سهم البوتاس العربية 0.31 بالمئة.