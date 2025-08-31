مصر.. البنوك تعدل العائد على شهادات الادخار بالجنيه والدولار

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر تعديل سعر العائد على شهادات الادخار بالجنيه والدولار، وذلك بعد إعلان البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة 2% الخميس الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الأتربي، إن لجنة «الألكو» بالبنك قررت تعديل سعر العائد على الأوعية الادخارية وشهادات الادخار بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.

وأضاف الأتربي، في بيان، إنه تم ⁠تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصري ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات ليصبح 17%، وتعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري لتصبح 21%، و16.75%، و13.5%، وذات العائد السنوي لتصبح 23%، و18.5%، و14%.

كما تم تعديل سعر العائد على الشهادات الدولارية، لتصبح الشهادة لمدة 3 سنوات بعائد شهري 4.75%، و5 سنوات بعائد شهري 4.85%، و7 سنوات بعائد شهري 4.90%.

وأشار البنك الأهلي المصري إلى أن الأسعار الجديدة للأوعية الادخارية وشهادات الادخار ستسري من 1 سبتمبر 2025.

بنك مصر

من جهة أخرى، أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 2%.

وتسري تلك التعديلات على الشهادات التي سيتم إصدارها اعتباراً من 1 سبتمبر 2025.

وفي ما يتعلق بالشهادات بالجنيه المصري، فقد تم خفض العائد على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت بمقدار 1.5% لتصبح 17% سنوياً ثابتة طوال فترة الثلاث سنوات بدلاً من 18.5%.

كما تم تخفيض العائد على شهادة ابن مصر ذات العائد الثابت الشهري المتناقص لمدة 3 سنوات ليبلغ في السنة الأولى 20.5% سنوياً بدلاً من 23%، وفي السنة الثانية 17% سنوياً بدلاً من 19.5%، وفي السنة الثالثة 13.5% سنوياً بدلاً من 16%.

أما بالنسبة للشهادات الدولارية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، فقد تقرر خفض معدل الفائدة ليصبح 4.75% ثابتة طوال مدة الشهادة بدلاً من 5.15% للشهادات ذات العائد الشهري، و4.77% بدلاً من 5.2% للشهادات ذات العائد الربع سنوي، و4.8% بدلاً من 5.25% للشهادات ذات العائد نصف السنوي، و4.85% بدلاً من 5.30% للشهادات ذات العائد السنوي.

وبالنسبة للشهادات الدولارية ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات، فقد تم خفض معدل الفائدة ليصبح 4.85% بدلاً من 5% للشهادات ذات العائد الشهري، و4.87% بدلاً من 5.05% للشهادات ذات العائد ربع السنوي، و4.9% بدلاً من 5.1% للشهادات ذات العائد نصف السنوي، و4.95% بدلاً من 5.15% للشهادات ذات العائد السنوي.

البنك المركزي

هذا وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22% و23% و22.5%، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.5%.