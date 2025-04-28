«كامكو إنفست»: نمو متوقع لسوق الغاز الطبيعي الخليجي 2025

من المتوقع أن يشهد سوق الغاز الطبيعي في منطقة مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً خلال العام 2025، مدفوعاً بعدد من العوامل الاستراتيجية والتحولات الاقتصادية الكبرى، وذلك وفقاً لتقرير «كامكو إنفست».

واستناداً إلى بيانات «بيزنس سيرش إنسايتس»، بلغ حجم سوق الغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون الخليجي 43.93 مليار دولار في العام 2024، وسط توقعات بارتفاعه إلى 45.95 مليار دولار في العام 2025. ويعزى هذا النمو إلى عدة محركات رئيسية، أبرزها تسارع جهود التحول نحو مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة، إلى جانب ازدياد حجم الاستثمارات الموجهة إلى مشروعات إنتاج الهيدروجين.

ويشهد الغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون الخليجي دوراً متنامياً كركيزة أساسية في دعم إنتاج الهيدروجين، بما يتسق مع الأجندات الوطنية الطموحة لإزالة الكربون وتعزيز التحول نحو مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات. وتضاعف الدول التي تمتلك احتياطيات وفيرة من الغاز، مثل السعودية، من جهودها لتوسيع إنتاج الهيدروجين الأزرق.

وفي هذا السياق، تستعد المملكة لتحقيق نمو قوي في إنتاج الغاز خلال العام 2025، إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاعاً بنسبة 4.1 في المئة، مدفوعاً بدخول مشاريع كبرى حيز التنفيذ. ومن أبرز هذه المشاريع المرحلة الأولى من تطوير حقل الجافورة، الذي يتوقع أن يضيف ملياري متر مكعب سنوياً إلى الطاقة الإنتاجية الوطنية، إلى جانب مشروع تناجيب، الذي يرتقب أن يسهم بما يصل إلى 27 مليار متر مكعب سنوياً.

ارتفاع الأسعار عالمياً

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام 2025. ووفقاً للتقارير الصادرة عن البنك الدولي، ارتفع متوسط الأسعار الشهرية للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في مارس 2025 بنسبة 175.2 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ 4.13 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ويعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى زيادة الطلب المحلي، مدفوعاً بتوسع عمليات مراكز البيانات والنشاط القوي الذي شهدته صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وبالتوازي، سجلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أيضاً ارتفاعاً كبيراً، ففي مارس 2025، ارتفعت الأسعار في المنطقة بنسبة 54.7 في المئة على أساس سنوي ليصل في المتوسط إلى 13.24 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسة إلى برودة الطقس في أوروبا خلال فصل الشتاء خلال موسم 2024 - 2025، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في استهلاك الغاز لأغراض التدفئة عبر مختلف أنحاء القارة.

في المقابل، سجل سعر الغاز الطبيعي المسال في اليابان انخفاضاً هامشياً، إذ تراجع السعر بنسبة 3.7 في المئة في المتوسط على أساس سنوي في مارس 2025 ليبلغ 12.7 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك في ظل الاستقرار النسبي في مستويات الطلب وتأثيرات الطقس المعتدل مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة.

وبصفة عامة، ارتفع مؤشر البنك الدولي لأسعار الغاز الطبيعي بنسبة 79.4 في المئة على أساس سنوي في مارس 2025، ليصل إلى متوسط شهري قدره 121.65 نقطة، ما يعكس تحسن بيئة التسعير العالمية نتيجة تنامي الاستهلاك وتقييد الإمدادات.

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ترتفع إمدادات الغاز الطبيعي العالمية بنسبة معتدلة تبلغ 5 في المئة خلال العام 2025، أي ما يعادل نحو 27 مليار متر مكعب. ومن المنتظر أن تسهم أمريكا الشمالية بما يقرب من نسبة 85 في المئة من هذا النمو، مدفوعة بدخول عدد من مشاريع التسييل الجديدة حيز التشغيل، بما في ذلك توسعة المرحلة الثالثة من محطة كوربوس كريستي لتصدير الغاز المسال في الولايات المتحدة.