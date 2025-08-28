مصر.. البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس لهذا العام، خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية 2025، موافقاً أغلب التوقعات.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22% و23% و22.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 22.5%.

وجاءت خطوة البنك المركزي بعد أن خفض أسعار الفائدة 325 نقطة أساس على مرتين بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، من مستوياتها القياسية.

وبعد قرار المركزي تراجعت أسعار الفائدة في مصر بإجمالي 525% منذ بداية العام الحالي.