مصر تحقق كشفاً بترولياً جديداً في الصحراء الغربية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نجاح حفر البئر الاستكشافي “شمال لوتس العميق-1” التابعة لشركة “عجيبة للبترول” بالصحراء الغربية، باستثمارات من شركة “إيني” الإيطالية، ليضيف نحو 1835 برميلًا من البترول الخام و7 ملايين قدم مكعب من الغاز يوميًا، بما يعادل 3100 برميل مكافئ، مع تقدير احتياطيات الكشف بنحو 5 ملايين برميل مكافئ.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن البئر يُعد أول بئر أفقي استكشافي في تاريخ “عجيبة للبترول”، ويعكس نجاح توظيف التكنولوجيا الحديثة لرفع معدلات الإنتاج من طبقات المساجد العميقة وهي الطبقات الصخرية الرسوبية العميقة التي تحتوي على مكامن النفط أو الغاز.. موضحة أنه تمت إضافة 7 ملايين قدم مكعب من الغاز و550 برميل زيت مكافئ يوميًا، بزيادة إنتاجية تجاوزت ستة أضعاف المعدلات التقليدية.

وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاستثمارات بشركة “عجيبة” بلغت 404 ملايين دولار خلال العام، مع تحقيق متوسط إنتاج يتجاوز 26 ألف برميل زيت خام و77 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بإجمالي أكثر من 40 ألف برميل مكافئ يوميًا.. كما تم حفر 28 بئرًا إنتاجيًا وبئرين استكشافيين وتشغيل محطة لمعالجة المياه المصاحبة.

وأكدت شركة “إيني” الإيطالية عبر رئيسها في مصر، فرانشيسكو جاسباري، التزامها بالتوسع في استثمارات الصحراء الغربية، مشيدة بإمكانات المنطقة وواعدية طبقاتها العميقة لاكتشافات جديدة.