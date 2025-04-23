السعودية والهند تتفقان على توسيع شراكتهما الإستراتيجية

اتفقت المملكة العربية السعودية والهند، على توسيع مجلس الشراكة الإستراتيجية بينهما ليشمل أربع لجان وزارية، وإضافة لجنة وزارية للتعاون الدفاعي، وأخرى للتعاون في مجالي السياحة والثقافة.

وذكر بيان مشترك أصدره البلدان في ختام زيارة "ناريندرا مودي" رئيس الوزراء الهندي للسعودية، على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المنظمات والمحافل الدولية، بما فيها مجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين، لدعم جهود مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وأكد الجانبان، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، التزامهما بتعزيز شراكتهما الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، وتعاونهما في منظومة الشركات الناشئة وفي قطاع الطاقة وإمدادات النفط الخام ومشتقاته بما في ذلك غاز البترول المسال، وفي برنامج احتياطي النفط الإستراتيجي الهندي، والمشاريع المشتركة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات بما في ذلك الصناعات التحويلية والمتخصصة، والاستخدامات المبتكرة للهيدروكربونات، والكهرباء، والطاقة المتجددة، واستكمال الدراسة المشتركة التفصيلية للربط الكهربائي بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر النظيف بما في ذلك تحفيز الطلب، وتطوير تقنيات نقل وتخزين الهيدروجين، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات، وأهمية العمل على تطوير سلاسل التوريد والمشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة.

وأعرب البلدان عن تقديرهما لتعزيز العلاقات الدفاعية، باعتبارها ركيزة أساسية للشراكة الإستراتيجية بينهما، وذلك من خلال إنشاء لجنة وزارية للتعاون الدفاعي تحت مظلة (مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي).

وأشاد الجانبان في البيان المشترك باستمرار التعاون في المجالات الأمنية، وأكدا أهمية تعزيز التعاون بينهما في مجالات الأمن السيبراني، وأمن الحدود البحرية، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، ومكافحة المخدرات والاتجار بها.