36.5 مليار دولار تدفقات تحويلات المصريين بالخارج في عام

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 66% خلال العام المالي الماضي، لتسجّل 36.5 مليار دولار، (مقابل 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024).

وفي الربع الأخير من العام المالي ذاته نمت التحويلات بمعدل 34.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار، مقابل نحو 7.5 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما دعمت تحويلات شهر يونيو هذا الأداء، إذ بلغت أعلى مستوى شهري مسجل تاريخياً، محققة زيادة سنوية قدرها 40.7% لتصل إلى نحو 3.6 مليارات دولار، (مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2024).

وأكد البنك المركزي في بيان أن هذا الرقم يعد الأعلى في تاريخ تحويلات العاملين بالخارج، ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري والدور الحيوي للتحويلات باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

وتُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، بجانب إيرادات قناة السويس، والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.

وساهمت هذه التحويلات بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، خصوصاً خلال فترات الأزمات الاقتصادية أو انخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية.

كان البنك المركزي المصري قد كشف عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 49.036 مليار دولار في يوليو من 48.7 مليار دولار في يونيو 2025.

وبلغت الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري 340 مليون دولار، خلال يوليو الماضي.