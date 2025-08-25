حاكم المصرف المركزي: لا صور لشخص على العملة السورية الجديدة

أكد عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أنّ العملة السورية الجديدة التي يجري الإعداد لطرحها لن تحمل صور شخصيات، بل ستعكس رموزاً تعبّر عن سوريا التي ولدت من جديد.

وأوضح حصرية أنّ التصميم في مراحله النهائية، وأن المصرف يستعد لطرح عطاء دولي لطباعة العملة، مفتوح أمام جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة.

وأشار حصرية، في مقابلة مع "CNBC عربية"، إلى أن الليرة الجديدة تمثل خطوة نحو التحرر المالي بعد التحرر السياسي، مع ضمان فترة انتقالية كافية لاستبدال العملة القديمة.

وأضاف أنّ حذف صفرين من العملة لن يمسّ بقيمتها الشرائية، بل يهدف إلى تبسيط التعاملات الحسابية وتعزيز الثقة بالنقد المحلي، مؤكداً أن استقلالية المصرف المركزي عن الحكومة تشكّل أساس السياسة النقدية.

وفي ما يخص الحوالات الخارجية، كشف حصرية أن المركزي السوري يعيد بناء شبكة علاقات مع البنوك المراسلة حول العالم، عبر التواصل مع أكبر خمسة بنوك في كل دولة، وفتح حسابات لدى بعض البنوك المركزية، مشيراً إلى أن المصارف السورية الخاصة باتت تستخدم نظام "سويفت"، فيما يجري العمل على إدخال المصارف العامة ضمنه خلال أسابيع.