الكشف عن أسباب إغلاق 110 فروع "بلبن" في مصر





شهدت الأيام القليل الماضية جدلاً واسعاً بعد قرار يقضي بإغلاق جميع فروع سلسلة محلات "بلبن" الشهيرة، في مصر، ويأتي هذا القرار في أعقاب واقعة مماثلة شهدتها المملكة العربية السعودية قبل أيام، حيث تم إغلاق جميع فروع "بلبن" هناك إثر تسجيل حالات تسمم غذائي جماعي في العاصمة الرياض.

وبعد ساعات من إغلاق السلطات المصرية فروعاً من سلسلة محال "بلبن" الشهيرة للحلويات بسبب رصد حالات تسمم، أعلنت شركة "بـلبن" عن إغلاق جميع فروعها داخل جمهورية مصر العربية، والتي يبلغ عددها 110 فروع، إلى جانب المصانع والمنشآت التابعة لها، ما أدى إلى توقف نشاط الشركة بالكامل، وتوقف أكثر من 25 ألف موظف عن العمل.

وقالت، في بيان صدر اليوم الجمعة: "أن فروع ومصانع الشركة أُغلقت بالكامل، وجميع عمليات التشغيل داخل مصر، التي كانت تمثل القلب النابض للشركة".

وذكرت أن نشاطها بالكامل توقف داخل مصر، بعد إغلاق جميع فروعها البالغ عددها 110، إلى جانب المصانع والمنشآت التابعة لها، والتي يعمل بها 25 ألف مصريا، مضيفة أنها كيان مصري خالص نشأ بأيد وطنية، وانتشر في 9 دول عربية، وحقق خلال سنوات قليلة ما يمكن اعتباره نموذجاً مشرفاً في قطاع الأغذية.

وأوضحت الشركة أنها مستعدة للخضوع الكامل لكافة أشكال الفحص والمراجعة والتدقيق والمحاسبة سواء من خلال اللجان أو الجهات الرقابية، أو إجراء قانوني من الدولة، مطالبة بالحصول على فرصة حقيقية ومهلة لتصويب أي ملاحظات.

وكان قد أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر رصد عدد من الشكاوى من قبل المواطنين تتعلق بوجود منتجات غذائية فاسدة في الأسواق، نتج عنها تسجيل حالات متعددة بإصابة بعض المستهلكين بأعراض تسمم غذائي.

وأكدت الهيئة أن الفرق الرقابية قامت خلال الأيام الماضية بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع ومحلات بيع سلاسل "بلبن" في مختلف محافظات مصر، وأفادت بوجود بكتيريا ممرضة في العديد من المنتجات الغذائية المعدة للتداول وأن هذه البكتيريا تُعتبر من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي، وتؤثر على الجهاز الهضمي بشكل أساسي، مضيفة أن بعض المنتجات احتوت على ألوان محظورة دوليا، بينما تم تخزين البعض الآخر بطرق غير صحيحة ما ساعد على فساد المنتجات وتغيّر خصائصها وفسادها.

وأوضحت الهيئة باتخاذ إجراءات نظامية شملت إغلاق النشاط مؤقتًا للفروع والمنشآت لحين تصحيح وتوفيق الأوضاع، ومصادرة وإعدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

وكانت حملات الملاحقة لفروع محلات "بلبن" قد تواصلت لليوم الرابع على التوالي. وقررت السلطات، "الخميس"، إغلاق عدة فروع للشركة في محافظتي بورسعيد والغربية.