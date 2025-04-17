المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2020، بعد تثبيت لـ 7 مرات متتالية.

وأقرت اللجنة باجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

وأوضح البنك المركزي في بيان أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس يُعد "مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم".

المركزي المصري أشار إلى أن الأداء الشهري لمعدل التضخم منذ بداية العام "بدأ في الاقتراب من نمطه المعتاد تاريخياً، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم"، متوقعاً أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، "وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025".

وفي الوقت نفسه، ألمح البنك المركزي المصري إلى أن توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية "في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأميركية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية".