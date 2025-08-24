المركزي التونسي يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.2 بالمئة في 2025





توقع البنك المركزي التونسي نمو الاقتصاد التونسي في كامل عام 2025 بنسبة 2ر3 بالمئة مدفوعا بأداء جيد لقطاع السياحة والزراعة وتحسن مرتقب في إنتاج الفوسفات.

وتفيد تقديرات البنك في تقرير نشر بوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد، بنمو متوقع للنشاط الصناعي بنسبة 3ر3 بالمائة، بعد أشهر من إعلان الحكومة عن استثمارات جديدة في قطاع الفوسفات بقيمة 164 مليون يورو.

وتهدف تونس إلى رفع إنتاجها السنوي من مادة الفوسفات الحيوية إلى 5ر8 مليون طن سنويا وإلى 14 مليون طن بحلول عام 2030، في خطة لاستعادة مكانتها كأبرز المصدرين في العالم لهذه المادة بعد سنوات من الاضطرابات المتواترة في الحوض المنجمي وتعثر الإنتاج.

وبخصوص قطاع الخدمات ،فإنه من المتوقع أن يحقق تطورا بنسبة 8ر2 بالمئة مدفوعا بتحسن أداء قطاع السياحة، حيث تشير تقديرات البنك المركزي إلى بلوغ عدد السياح هذا العام لنحو 11 مليون سائح مقابل 3ر10 ملايين في العام السابق.

وحدد البنك نموا بنسبة 1ر5 بالمئة في القطاع الزراعي مع تحسن لافت في محاصيل الحبوب وزيت الزيتون بالخصوص مقارنة بالعام السابق.

وقال البنك المركزي، أن هذه الديناميكية في أبرز محركات الاقتصاد الوطني من شأنها أن تعزز النشاط الاقتصادي وتساهم في تحقيق نسبة نمو متوقعة في حدود 2ر3 بالمئة لكامل عام 2025.