مصر.. "كومن" لوساطة التأمين تزيد رأسمالها المدفوع 150%

أعلنت شركة "كومن لوساطة التأمين" زيادة رأسمالها المدفوع في مصر بنسبة 150% خلال شهر نوفمبر المقبل لاستكمال خطط تطوير البنية التكنولوجية.

وذكرت الشركة ، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه بعد الزيادة سيصبح رأس المال المدفوع والمصدر خمسة ملايين جنيه فيما يبلغ "المرخص به" 20 مليونا ، موضحة أنه سيتم تمويل الزيادة من المساهمين.

بدوره ، قال عبد الظاهر سيد المدير المالي والإداري للشركة، إن ذلك يأتي للتوافق مع قانون التأمين الموحد وقرار هيئة الرقابة المالية المصرية بأن تلتزم شركات الوساطة التأمينية بألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن خمسة ملايين جنيه.

وأكد أن الشركة ستستثمر الزيادة في رأس المال المدفوع في دعم فريق التسويق وتطوير الأعمال بها والتوسع في الأقاليم بهدف زيادة معدلات النمو وتطوير الأداء وتعظيم الربحية.

وبدأت شركة كومن لوساطة التأمين نشاطها منذ عام 2017 وكانت نشأتها في لبنان، وكانت مصر من أكبر الوجهات التي توسعت بها بداية من عام 2021، وتمارس نشاطها فى أكثر من دولة وهي لبنان، ومصر، وقبرص، والأردن، والعراق، ونيجيريا، والإمارات.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدر قرارا بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، وضمان مهنية وجودة الوسطاء بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في القطاع.

ونص القرار على زيادة مدة قيد كافة الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى خمس سنوات قابلـة للتجديد بدلاً من ثلاث سنوات، وألزم القرار كافة شركات الوساطة التأمينية بفتح فرعين على الأقل خلال ثلاث سنوات من بدء النشاط، على أن يدير كل فرع وسيط تأمين مقيد، وذلك بهدف ضمان زيادة انتشار الشركات جغرافياً وزيادة الوعي بالنشاط بين كافة المواطنين وجذب كافة الفئات.