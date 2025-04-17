تحويلات المصريين بالخارج تقفز 81 % في 7 أشهر إلى 20 مليار دولار

قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 83.2% على أساس سنوي خلال شهر يناير 2025، لتسجل نحو 2.9 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، محققة بذلك أعلى حصيلة شهرية في تاريخ تحويلات يناير على الإطلاق، بحسب بيان البنك المركزي المصري.

وبفضل هذا الزخم، ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2024 ــ 2025 (الفترة من يوليو 2024 إلى يناير 2025) بنسبة 81% لتسجل نحو 20 مليار دولار، مقارنة بنحو 11 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وللشهر الحادي عشر على التوالي، واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحقيق ارتفاعات متتالية، مدعومة بالإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في شهر مارس، ما يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري وتحسّن مسار التدفقات النقدية.

وتأتي هذه القفزة في ظل استمرار التحسن في تدفقات العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية للشهر الحادي عشر على التوالي، بدعم من الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في مارس 2024، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وتعزيز أدوات جذب العملة الأجنبية.