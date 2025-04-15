11.4 % مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الخليجي 2024

بلغت نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بنهاية عام 2024، نحو 11.4%، بما قيمته 247.1 مليار دولار، حيث تشير آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي بينت أن معدل النمو لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الخليجي زادت بنحو 31.9%، مقارنة بعام 2019.

وتشير البيانات إلى أن نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لمجلس التعاون في الناتج العالمي لعام 2024، بلغت 2.2%، فيما أشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 13.3% في 2034، ليصل إلى 371.2 مليار دولار، فيما يبلغ متوسط النمو السنوي المتوقع لمساهمة القطاع من 2024 وحتى 2034، بأكثر من 4.2%.

من جهة أخرى، تشير الإحصاءات إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في عدد السياح المتنقلين بين دول مجلس التعاون خلال الفترة من 2019 وحتى 2023، بلغ 41.5%، ويمثلون نحو 26.5% من إجمالي السياح الدوليين القادمين إلى دول المجلس عام 2023.